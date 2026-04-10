ciel couvert15°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Quand et où Taylor Swift pourrait se marier avec Travis Kelce

Taylor Swift est une des ambassadrices de la ville avec son morceau Welcome To New York issu de son album 1989.
Taylor Swift est une des ambassadrices de la ville avec son morceau Welcome To New York issu de son album 1989.Image: Time Magazine

Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier

C'est le mariage du siècle pour les fans de la chanteuses, et, selon les médias américains, celui-ci pourrait bien avoir lieu cet été... à New York.
10.04.2026, 16:5410.04.2026, 16:54
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Au vu du passif country de Taylor Swift, on aurait pu imaginer que ses noces prennent place dans un majestueux ranch en pleine campagne. Que nenni, puisque, selon le média Page Six, le mariage de la chanteuse avec son fiancé Travis Kelce aura lieu dans la Grande Pomme. Même si l'information est à prendre avec des pincettes, ce choix nous paraît plutôt logique, puisque la chanteuse est originaire de Pennsylvanie, un État de la côte Est limitrophe à celui de New York.

Une source a confié au média people que les invitations pour le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce auraient déjà été envoyées et que le grand jour est fixé au 3 juillet prochain.

Ce choix d'un mariage new-yorkais s'avère être une surprise, puisque toutes les spéculations menaient à une union entre la pop star et le champion des Kansas City Chiefs dans l’État du Rhode Island.

La propriété Ocean House, située dans l&#039;Etat de Rhode Island, où était prévu le mariage des deux célébrités.
La propriété Ocean House, située dans l'Etat de Rhode Island, où l'on pensait que le mariage des deux célébrités était prévu.Image: travelpulse

En effet, la chanteuse y dispose d'un manoir face à l'océan, sur une propriété d'un kilomètre carré jouxtant un luxueux complexe hôtelier.

On vous en parlait ici 👇

Voici où Taylor Swift dépense une fortune pour son mariage de rêve

Toujours selon Page Six, le couple aurait abandonné cette idée en novembre dernier avant de se lancer à fond dans un lieu totalement différent, pouvant accueillir davantage de participants. Et c'est la ville de New York qui aurait été choisie.

Une ville chère au cœur de la chanteuse, puisqu'elle y a dédié plusieurs chansons, et qu'elle dispose d'un appartement gigantesque composé d'un duplex et d'un loft de 325 m² dans le quartier huppé de Tribeca.

Le chéri de Taylor Swift s'associe à la marque préférée des PLR

En se mariant dans la ville qui ne dort jamais, Taylor Swift et Travis Kelce rejoindraient une longue liste de célébrités s'étant unies à New York, telles que Beyoncé et Jay-Z, Hailey et Justin Bieber, ou encore Mariah Carey et Tommy Mottola. Si la date est désormais avancée (on croise les doigts pour que ce soit la date finale!), on ignore encore dans quel lieu précis aura lieu la cérémonie.

Taylor Swift et Travis Kelce vont se marier, la saga:
Il va se marier avec Taylor Swift: qui est Travis Kelce?
Il va se marier avec Taylor Swift: qui est Travis Kelce?
de Marine Brunner
Taylor Swift se marie: 5 choses à savoir sur son couple
Taylor Swift se marie: 5 choses à savoir sur son couple
de Andrew MARSZAL, los angeles
Pourquoi ce couple de stars nous fait autant de bien
Pourquoi ce couple de stars nous fait autant de bien
de Marine Brunner
Cette star pourrait bien être la prochaine victime de Taylor Swift
Cette star pourrait bien être la prochaine victime de Taylor Swift
de Joanna Oulevay
Google a caché une surprise pour Taylor Swift
Google a caché une surprise pour Taylor Swift
Attentat déjoué au concert de Taylor Swift: un 3e homme arrêté
Attentat déjoué au concert de Taylor Swift: un 3e homme arrêté
Taylor Swift avale de drôles de trucs sur scène
Taylor Swift avale de drôles de trucs sur scène
J'ai écouté le nouvel album de Taylor Swift et j'ai pas les mots
3
J'ai écouté le nouvel album de Taylor Swift et j'ai pas les mots
de Ana Simoes
Thèmes
Céline Dion est une icône de la mode:
1 / 11
Céline Dion est une icône de la mode:
Céline Dion assiste au gala du MET, le lundi 6 mai 2019, à New York.
source: ap invision / charles sykes
partager sur Facebookpartager sur X
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Cully Jazz est de retour: voici le programme
Les notes du festival vaudois vont vibrer durant neuf jours dès vendredi soir au bord du lac, avec notamment 134 concerts et bien d'autres animations.
Le Cully Jazz débute vendredi soir. Pour sa 43e édition, le festival propose 34 concerts payants et 100 concerts gratuits jusqu'au 18 avril. Melody Gardot, Richard Galliano, Fatoumata Diawara, Tony Ann, Anouar Brahem et Emily Loizeau sont notamment à l'affiche.
L’article