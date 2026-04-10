Taylor Swift est une des ambassadrices de la ville avec son morceau Welcome To New York issu de son album 1989. Image: Time Magazine

Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier

C'est le mariage du siècle pour les fans de la chanteuses, et, selon les médias américains, celui-ci pourrait bien avoir lieu cet été... à New York.

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Au vu du passif country de Taylor Swift, on aurait pu imaginer que ses noces prennent place dans un majestueux ranch en pleine campagne. Que nenni, puisque, selon le média Page Six, le mariage de la chanteuse avec son fiancé Travis Kelce aura lieu dans la Grande Pomme. Même si l'information est à prendre avec des pincettes, ce choix nous paraît plutôt logique, puisque la chanteuse est originaire de Pennsylvanie, un État de la côte Est limitrophe à celui de New York.

Une source a confié au média people que les invitations pour le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce auraient déjà été envoyées et que le grand jour est fixé au 3 juillet prochain.

Ce choix d'un mariage new-yorkais s'avère être une surprise, puisque toutes les spéculations menaient à une union entre la pop star et le champion des Kansas City Chiefs dans l’État du Rhode Island.

La propriété Ocean House, située dans l'Etat de Rhode Island, où l'on pensait que le mariage des deux célébrités était prévu. Image: travelpulse

En effet, la chanteuse y dispose d'un manoir face à l'océan, sur une propriété d'un kilomètre carré jouxtant un luxueux complexe hôtelier.

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Toujours selon Page Six, le couple aurait abandonné cette idée en novembre dernier avant de se lancer à fond dans un lieu totalement différent, pouvant accueillir davantage de participants. Et c'est la ville de New York qui aurait été choisie.

Une ville chère au cœur de la chanteuse, puisqu'elle y a dédié plusieurs chansons, et qu'elle dispose d'un appartement gigantesque composé d'un duplex et d'un loft de 325 m² dans le quartier huppé de Tribeca.

En se mariant dans la ville qui ne dort jamais, Taylor Swift et Travis Kelce rejoindraient une longue liste de célébrités s'étant unies à New York, telles que Beyoncé et Jay-Z, Hailey et Justin Bieber, ou encore Mariah Carey et Tommy Mottola. Si la date est désormais avancée (on croise les doigts pour que ce soit la date finale!), on ignore encore dans quel lieu précis aura lieu la cérémonie.