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Kim Kardashian ne cache plus sa relation intense avec Hamilton

Kim ne cache plus sa relation «intense» avec ce pilote de légende
Kim et Hamilton, le couple que personne n'a vu venir.

Kim ne cache plus sa relation «intense» avec ce pilote de légende

Après des semaines de rumeurs et des apparitions discrètes au Japon, la star de télé-réalité et Lewis Hamilton ne se cachent plus. Entre baisers volés dans les vagues de Malibu et complicité affichée à Coachella, le nouveau couple « intense » d'Hollywood semble prêt à faire rimer vitesse et passion, malgré des agendas surchargés.
22.04.2026, 16:5822.04.2026, 17:07

Après un «Tokyo drift» ostentatoire qui a fait crisser la Toile et les pneus, il semble que ça roule toujours aussi bien entre Kim Kardashian et Lewis Hamilton.

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Pour rappel, la star de télé-réalité et le pilote de Formule 1 ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, apparemment très proches. Début avril, Hamilton avait partagé une vidéo sur Instagram le montrant avec Kim Kardashian à l’occasion d’un séjour au Japon. Il fallait cependant porter de bonnes lunettes: le septuple champion du monde était à bord d'un bolide, et à ses côtés, la silhouette de Kim y apparaissait. Voilà une officialisation qui ne manquait en tout cas pas de punch!

Désormais, la relation semble se vivre au grand jour. Le duo a d'abord été aperçu bras dessus, bras dessous à Coachella. Et ce mardi, le Daily Mail a publié une série de clichés qui ne laissent place à nul doute: les deux tourtereaux sont plus heureux que jamais ensemble, et comptent bien le faire savoir.

Les photos en question.

Sur les clichés datant du 20 avril, on peut apercevoir les deux amoureux plonger dans les vagues d'une plage de Malibu, en Californie. Kim, qui portait un bikini noir et un bas de combinaison assorti, n'a pas hésité à enlacer et embrasser Hamilton, qui, lui, «rockait» un rashguard O'Neill, un short de bain gris et une casquette de baseball. Ce dernier s'est en outre fendu - la base pour un date romantique à l'océan - d'un petit cours de surf.

«... et si tu vois un requin, tu poses comme ça.»
«... et si tu vois un requin, tu poses comme ça.»image: instagram
Et hop, une petite main pour montrer que y a pas que Bardella qui sait communiquer à l'oreille des paparazzis.
Et hop, une petite main pour montrer que y a pas que Bardella qui sait communiquer à l'oreille des paparazzis. image: instagram entertainment tonight

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«...Et là bas, c'est où j'ai perdu ma boucle d'oreille à 75 000 boules. Tu la verras peut-être...»

Sur les réseaux, tout le monde y va de son petit commentaire mesquin:

«Pauvre gars»
Instagram
«Elle a l'air plus heureuse que dans ses autres relations, ça peut marcher»
Instagram
«Ils ont l'air hot ensemble»
Instagram
«Il a l'air de mieux la traiter que Kanye»
instagram
«Elle va s'en servir jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de lui. C'est ce que cette famille fait tout le temps»
Cette aigreurInstagram
«Staged.com...bref»
Autrement, le shoot a été préparé, et ce ne sont pas des photos spontanées. bien joué, inspecteur.

Tout le monde se demande évidemment si la romance entre l'ex-femme du rappeur Kanye West, qui a finalisé son divorce en 2022, et Lewis Hamilton, va durer. Or, selon des sources proches du Daily Mail, les deux stars n'hésitent pas à sauter dans leur jet privé (en tout cas Kim) et avaler des miles, d'un bout à l'autre de la Terre, pour passer du temps ensemble, et entretenir la flamme.

Une source proche du couple a ainsi confié au Sun: «Lewis et Kim font partie des personnes les plus occupées du showbiz, mais ils sont déterminés à tout faire pour se voir dès qu'ils ont un moment de libre.» Le couple aurait ainsi une relation décrite comme «intense», et Hamilton serait «adoré» par le clan de Kim.

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Reste à savoir ce que l'avenir réserve à ce qui est désromais l'un des couples les plus médiatisés de la planète.

(jod)

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