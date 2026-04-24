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Attention à ces changements de lois en mai en Suisse

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Violences domestiques, pénurie d'oeufs et salaires: voici les nouvelles règles qui attendent les Suisses le mois prochain.
24.04.2026, 09:2024.04.2026, 09:20

Le numéro d'urgence 142 destiné aux victimes de violence domestique entre en service et le contingent tarifaire pour les oeufs importés est considérablement augmenté.

Voici deux nouveautés qui entreront en vigueur le 1er mai en Suisse.

Résumé
Un nouveau numéro d'urgenceUne solution à la pénurie d'oeufsSalaires dans l'hôtellerie-restauration

Un nouveau numéro d'urgence

Le 1er mai, le numéro d'urgence 142 destiné aux victimes de violence domestique sera mis en service. L'objectif est de permettre à toutes les personnes concernées d'obtenir de l'aide plus facilement, 24h sur 24.

«Le sort d'une femme violée ne doit pas être laissé au hasard en Suisse»

Ce service d'assistance téléphonique s'inscrit dans le cadre de la première campagne nationale de prévention contre la violence domestique, sexuelle et sexiste. Elle a été lancée par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider en novembre 2025.

Elle a été élaborée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes en collaboration avec une large alliance regroupant la Confédération, les cantons, les communes et des organisations de la société civile.

Une solution à la pénurie d'oeufs

La production nationale d’oeufs ne parvient pas à couvrir la demande croissante. Le Conseil fédéral a décidé, à la demande du secteur des œufs, d’augmenter le contingent tarifaire 2026 en cours pour les oeufs de consommation.

Cette pénurie est de retour chez Migros et Coop

Il passera à 15 000 tonnes, soit une augmentation de 71%. Du 1er mai 2026 à la fin de l’année, cela permettra d’importer 36'000 tonnes d’oeufs de consommation au taux douanier réduit, ce qui correspond à environ 240 millions d’oeufs.

Dès le 1er mai et à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année, l'Office fédéral de l'agriculture a augmenté le contingent tarifaire partiel pour l'importation de pommes de terre de 10'000 tonnes. Jusqu'ici, il s'élevait à environ 23 750 tonnes.

Salaires dans l'hôtellerie-restauration

Le 1er mai, la déclaration de force obligatoire générale de la convention collective nationale de l'hôtellerie-restauration, adoptée par le Conseil fédéral, entrera en vigueur. Les modifications concernent les taux de salaire minimum pour les employés à temps plein âgés de 18 ans révolus.

Les salaires suisses ont augmenté en 2025: voici dans quels secteurs

La fourchette va de 3713 francs pour les personnes non qualifiées à 5293 francs pour les employés titulaires d'un brevet fédéral. Actuellement, environ 34000 établissements sont soumis à cette convention, cela représente plus de 270 000 collaborateurs. La CCNT est valable jusqu'à fin 2027. (jzs/ats)

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