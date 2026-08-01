Le groupe s'était produit en 2024 à Montreux. Keystone

Massive Attack est banni de ce pays à cause d'un drapeau palestinien

Les autorités de Singapour n'autorisent pas l'affichage public de drapeaux étrangers. Le groupe a été banni du pays asiatique à la suite de son concert.

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Les autorités de Singapour ont interdit au groupe britannique Massive Attack de se produire dans la cité-Etat à l'avenir après que deux membres ont déployé un drapeau palestinien lors d'un concert sur place, a indiqué la police vendredi soir.

Singapour, connu pour ses lois strictes en matière de liberté d'expression et de réunion, interdit l'affichage public de tout drapeau étranger sans autorisation.

«Bien que l'organisateur de l'événement ait préalablement pris connaissance des conditions d'octroi de la licence, au cours du concert, deux membres du groupe ont brandi un drapeau étranger sur scène, et l'un d'entre eux a également crié 'Free Palestine'», a déclaré la police.

À l'issue de son enquête et après consultation du parquet, elle a ajouté avoir «adressé des avertissements sévères aux deux hommes» et leur avoir interdit de revenir dans la cité-Etat et par conséquent d'y tenir des concerts.

L'organisateur du concert, qui s'est tenu mercredi, n'a pas répondu à la demande de commentaires de l'AFP.

Le groupe est connu pour ses critiques à l'égard des actions militaires d'Israël à Gaza et a mis à profit sa popularité pour soutenir la cause palestinienne.

En avril, le chanteur Robert Del Naja figurait parmi les plus de 200 personnes arrêtées lors d'une manifestation à Londres en soutien à «Palestine Action», un groupe militant interdit par les autorités britanniques. (ats/afp)