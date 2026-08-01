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Massive Attack est banni de Singapour à cause d'un drapeau palestinien

epa11480924 Robert Del Naja of the British Trip Hop collective Massive Attack performs on the Lake stage during the 58th Montreux Jazz Festival (MJF), in Montreux, Switzerland, 15 July 2024 (issued 16 ...
Le groupe s'était produit en 2024 à Montreux. Keystone

Massive Attack est banni de ce pays à cause d'un drapeau palestinien

Les autorités de Singapour n'autorisent pas l'affichage public de drapeaux étrangers. Le groupe a été banni du pays asiatique à la suite de son concert.
01.08.2026, 08:5401.08.2026, 09:04

Les autorités de Singapour ont interdit au groupe britannique Massive Attack de se produire dans la cité-Etat à l'avenir après que deux membres ont déployé un drapeau palestinien lors d'un concert sur place, a indiqué la police vendredi soir.

Singapour, connu pour ses lois strictes en matière de liberté d'expression et de réunion, interdit l'affichage public de tout drapeau étranger sans autorisation.

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«Bien que l'organisateur de l'événement ait préalablement pris connaissance des conditions d'octroi de la licence, au cours du concert, deux membres du groupe ont brandi un drapeau étranger sur scène, et l'un d'entre eux a également crié 'Free Palestine'», a déclaré la police.

À l'issue de son enquête et après consultation du parquet, elle a ajouté avoir «adressé des avertissements sévères aux deux hommes» et leur avoir interdit de revenir dans la cité-Etat et par conséquent d'y tenir des concerts.

Et si j'avais assisté à un concert de Banksy à Montreux?

L'organisateur du concert, qui s'est tenu mercredi, n'a pas répondu à la demande de commentaires de l'AFP.

Le groupe est connu pour ses critiques à l'égard des actions militaires d'Israël à Gaza et a mis à profit sa popularité pour soutenir la cause palestinienne.

En avril, le chanteur Robert Del Naja figurait parmi les plus de 200 personnes arrêtées lors d'une manifestation à Londres en soutien à «Palestine Action», un groupe militant interdit par les autorités britanniques. (ats/afp)

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«Work smarter, not harder», nous dit le fameux adage. A Soleure, un travailleur a mis cela en pratique et les internautes suisses sont aussi amusés qu’impressionnés.
Se pencher, c’est chiant. Se baisser, en mode squat, aussi. Surtout quand on n’est pas en train de suer dans une salle de sport, mais de bosser sur le bitume et sous le cagnard, en plein mois de juillet. Depuis son balcon, qu’il dit «adorer», l’internaute @lukas.mannhart a assisté à une scène qui résume assez bien tout ce que l’on vient de raconter. Au point de l’avoir filmée et, forcément, publiée.
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