Voici les meilleures caricatures sur le déclin des Etats-Unis
Et comment s’est passée ta semaine?
Hegemon in the Tuesday Hamilton Spectator: www.thespec.com/opinion/edit...— Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 27 janvier 2026 à 17:20
[image or embed]
Les preuves s’accumulent: Trump veut détruire l’OTAN
Pendant ce temps, son ami Poutine
La méthode Poutine - © Chappatte dans Le Temps, Genève @letemps.ch 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 28 janvier 2026 à 19:22
[image or embed]
Retour à l'Age de Glace?
#trump #ice #minneapolis #iceage #scrat— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 27 janvier 2026 à 15:27
[image or embed]
Le cauchemar ICE touche jeunes et moins jeunes
The Worst Of The Worst #ICE #BorderPatrol #HomelandSecurity #Tyranny #Democracy— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 28 janvier 2026 à 00:49
[image or embed]
Toc-toc, qui est là? Des gens «morts à l'intérieur»
En hommage au meurtre d’Alex Pretti par les agents ICE
Liberté, où es-tu?
Alex Pretti était désarmé lorsque les agents américains l’ont abattu
#trump #ice #murder #executioners #Minnesota #Borderpatrol #Minneapolis— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 26 janvier 2026 à 01:47
[image or embed]
Les responsables politiques régionaux réagissent au meurtre avec, euh, des mots forts?
Utah’s elected reps Profiles in lack of courage— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28 janvier 2026 à 03:39
[image or embed]
La ministre américaine responsable de l’ICE
Kristi Noem on the way out?— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 28 janvier 2026 à 01:33
[image or embed]
Alors que la pression publique monte aux États-Unis, Trump recule un peu
The Minneapolis debacle - © Chappatte in The @bostonglobe.com Globe via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/01/28/o...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 29 janvier 2026 à 12:37
[image or embed]
Ce prix, il l’aurait définitivement mérité
Another award for short-fingered vulgarian— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28 janvier 2026 à 02:47
[image or embed]
Trump semble prêt à tout pour détourner l’attention
#ice #trump #Minnesota #Minneapolis #Epsteinfiles #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 27 janvier 2026 à 02:39
[image or embed]
La faute au FBI?
No stone unturned #epstein— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 29 janvier 2026 à 01:21
[image or embed]
Quelqu'un marcherait-il sur de la fine glace?
Il faut espérer qu’il n’y aura pas de guerre civile...
Turning Points For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28 janvier 2026 à 22:36
[image or embed]
«Je ne faisais qu’obéir aux ordres» – nous savons tous où cela mène
History is a cul-de-sac— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28 janvier 2026 à 09:21
[image or embed]
Et un petit dessin signé par un caricaturiste français
#trump #Minneapolis #AlexJeffreyPretti #AlexPretti #ReneeGood #MAGA— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 26 janvier 2026 à 00:14
[image or embed]
Jeux de miroirs
#fascism #Minneapolis #ICE #trump— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 29 janvier 2026 à 01:15
[image or embed]
Terminons sur une note positive, avec la nouvelle chanson de protestation de Bruce Springsteen, qui circule un peu partout
Bonus
Allez, vous l'avez bien mérité
This is Coral. She let cuteness aggression get the best of her. Her brother Crow figures he'll take that as a compliment. 13/10 for both (IG: crow_waya)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 28 janvier 2026 à 05:44
[image or embed]
On connaît tous ça: l'«agression par la mignonnerie» 😅
This is Edie. She takes approximately 3 to 7 business days to eat a piece of cheese. She and her four teeth cannot be rushed. 13/10 #SeniorPupSaturday (IG: littleediethechi)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24 janvier 2026 à 21:04
[image or embed]
Traduis de l'allemand par Tim Boekholt