larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Divertissement

Voici les meilleures caricatures sur le déclin des Etats-Unis

Etats-Unis
Petit fleurilège de caricatures. captures d'écran

Voici les meilleures caricatures sur le déclin des Etats-Unis

Voici l'actualité du Trumpistan à travers le regard des meilleurs caricaturistes, agrémentée de mèmes impertinents.
31.01.2026, 19:3131.01.2026, 19:41

Et comment s’est passée ta semaine?

Hegemon in the Tuesday Hamilton Spectator: www.thespec.com/opinion/edit...

[image or embed]

— Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 27 janvier 2026 à 17:20

Les preuves s’accumulent: Trump veut détruire l’OTAN

#NATO

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 27 janvier 2026 à 16:50

Pendant ce temps, son ami Poutine

La méthode Poutine - © Chappatte dans Le Temps, Genève @letemps.ch 👉chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 28 janvier 2026 à 19:22

Retour à l'Age de Glace?

#trump #ice #minneapolis #iceage #scrat

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 27 janvier 2026 à 15:27

Le cauchemar ICE touche jeunes et moins jeunes

The Worst Of The Worst #ICE #BorderPatrol #HomelandSecurity #Tyranny #Democracy

[image or embed]

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 28 janvier 2026 à 00:49
Les Etats-Unis plongent dans un «shutdown» partiel

Toc-toc, qui est là? Des gens «morts à l'intérieur»

Image

En hommage au meurtre d’Alex Pretti par les agents ICE



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 28 janvier 2026 à 01:18

Liberté, où es-tu?

10 BULLETS

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 28 janvier 2026 à 00:36

Alex Pretti était désarmé lorsque les agents américains l’ont abattu

#trump #ice #murder #executioners #Minnesota #Borderpatrol #Minneapolis

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 26 janvier 2026 à 01:47

Les responsables politiques régionaux réagissent au meurtre avec, euh, des mots forts?

Utah’s elected reps Profiles in lack of courage

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28 janvier 2026 à 03:39

La ministre américaine responsable de l’ICE

Kristi Noem on the way out?

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 28 janvier 2026 à 01:33

Alors que la pression publique monte aux États-Unis, Trump recule un peu

The Minneapolis debacle - © Chappatte in The @bostonglobe.com Globe via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/01/28/o...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 29 janvier 2026 à 12:37

Ce prix, il l’aurait définitivement mérité

Another award for short-fingered vulgarian

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28 janvier 2026 à 02:47

Trump semble prêt à tout pour détourner l’attention

#ice #trump #Minnesota #Minneapolis #Epsteinfiles #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 27 janvier 2026 à 02:39

La faute au FBI?

No stone unturned #epstein

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 29 janvier 2026 à 01:21

Quelqu'un marcherait-il sur de la fine glace?



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 27 janvier 2026 à 10:07

Il faut espérer qu’il n’y aura pas de guerre civile...

Turning Points For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28 janvier 2026 à 22:36

«Je ne faisais qu’obéir aux ordres» – nous savons tous où cela mène

History is a cul-de-sac

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28 janvier 2026 à 09:21

Et un petit dessin signé par un caricaturiste français

#trump #Minneapolis #AlexJeffreyPretti #AlexPretti #ReneeGood #MAGA

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 26 janvier 2026 à 00:14

Jeux de miroirs

#fascism #Minneapolis #ICE #trump

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 29 janvier 2026 à 01:15

Terminons sur une note positive, avec la nouvelle chanson de protestation de Bruce Springsteen, qui circule un peu partout

Vidéo: YouTube/Bruce Springsteen

Bonus

Allez, vous l'avez bien mérité

This is Coral. She let cuteness aggression get the best of her. Her brother Crow figures he'll take that as a compliment. 13/10 for both (IG: crow_waya)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 28 janvier 2026 à 05:44

On connaît tous ça: l'«agression par la mignonnerie» 😅

This is Edie. She takes approximately 3 to 7 business days to eat a piece of cheese. She and her four teeth cannot be rushed. 13/10 #SeniorPupSaturday (IG: littleediethechi)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24 janvier 2026 à 21:04

Traduis de l'allemand par Tim Boekholt

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Le sénateur américain Thom Tillis répond à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Une honte»? Le documentaire sur Melania Trump fait déjà polémique
Le documentaire «Melania», qui suit les 20 jours précédant l'investiture de Donald Trump en 2025, fait ses débuts dans les salles américaines.
Des spectateurs curieux et en bonne part déjà conquis ont acheté leur billet vendredi pour voir dans les salles américaines le documentaire d'Amazon, «Melania». Le film retrace les 20 jours de la Première dame avant l'investiture de Donald Trump en janvier 2025.
L’article