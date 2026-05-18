Royaume-Uni : de la cocaïne cachée dans un chargement de la marque de Kim Kardashian. Image: Getty/canva

Il cache de la cocaïne dans les vêtements de Kim Kardashian

Un chauffeur routier transportant des vêtements de la marque Skims, fondée par Kim Kardashian, a été condamné lundi au Royaume-Uni à plus de 13 ans de prison pour avoir caché dans son chargement de la cocaïne estimée à huit millions d’euros.

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Le chauffeur d'un camion transportant des vêtements de la marque de Kim Kardashian, Skims, a été condamné lundi par la justice britannique à plus de 13 ans de prison après avoir dissimulé de la cocaïne d'une valeur estimée à huit millions d'euros dans le chargement.

Jakub Jan Konkel, un Polonais de 40 ans, avait été arrêté en septembre 2025 par des agents des douanes à Harwich, un port du sud-est de l'Angleterre, au moment où il arrivait en ferry de Hoek van Holland, aux Pays-Bas.

Son poids lourd, qui transportait 28 palettes de vêtements et de sous-vêtements Skims, a alors été passé aux rayons X.

«Le chargement était tout à fait légal et ni l'exportateur ni l'importateur n'étaient impliqués dans le trafic mais (...) une cachette avait été aménagée dans le revêtement des portes arrière de la remorque», a expliqué l'Agence nationale contre la criminalité dans un communiqué.

8,28 millions d'euros de cocaïne

A l'intérieur se trouvaient 90 paquets contenant chacun un kilogramme de cocaïne, d'une valeur marchande d'environ 7,2 millions de livres (8,28 millions d'euros), a souligné la NCA.

Jakub Jan Konkel a d'abord nié avoir eu connaissance de la présence de la drogue dans le camion mais a finalement plaidé coupable de trafic de stupéfiants.

Il a avoué avoir accepté de transporter la drogue en échange d'une rémunération de 4 500 euros.

Il a été condamné par le tribunal de Chelmsford à 13 ans et six mois de prison. (afp)