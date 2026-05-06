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Kim Kardashian prend une décision difficile pour sa carrière d'avocate

Kim Kardashian aurait décidé de faire une pause dans ses préparatifs pour l&#039;examen du barreau de Californie après son échec l&#039;année dernière.
La superstar est engluée depuis des années dans ses laborieuses études pour devenir avocate.getty/watson

Kim Kardashian prend une décision difficile pour son avenir

Après plusieurs échecs à l'examen du barreau, la figure de proue des Kardashian et aspirante avocate aurait choisi de faire une pause de plusieurs mois dans ses préparatifs.
06.05.2026, 09:3406.05.2026, 09:34

S'il est bien une chose qui se refuse toujours à Kim Kardashian, bulldozer du showbusiness à qui tout semble réussir, c'est bien le brevet d'avocat. Alors que tout ce que touche la femme d'affaires se transforme en or, ses tentatives pour passer l'examen du barreau de Californie se sont toutes soldées - pour l'instant - par des échecs cuisants.

Sa dernière tentative remonterait à juillet 2025, selon TMZ. Quelques mois plus tard, en novembre, elle avait partagé le résultat avec des millions d'abonnés. «Eh bien… je ne suis pas encore avocate», a-t-elle écrit dans une story Instagram, avant d'ajouter avec humour: «Je joue juste le rôle d'une avocate très élégante à la télévision.»

«Six ans après le début de mon parcours juridique, je reste pleinement investie jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Pas de raccourcis, pas d'abandon – juste plus d'études et encore plus de détermination»
Kim Kardashian, en novembre dernier

Depuis, elle aurait renoncé à retenter le coup en février. Le tabloïd affirme désormais qu'elle n'y sera pas non plus en juillet prochain.

Et il faudra attendre un bon moment avant que la fille de Robert Kardashian, l'un des avocats les plus influents de Los Angeles dans les années 80-90, ne se représente dans la salle d'examen: des sources proches du dossier affirment que Kim prévoit d'attendre au moins 2027.

Pourquoi Kim Kardashian a failli rater son examen de droit

L'annonce de ce retrait n'est pas si surprenante. En décembre, la superstar avait admis sans détour que cet échec avait sérieusement ébranlé sa confiance en elle: «J'ai pris un moment pour assimiler ça, et instantanément, quand j'ai eu mes résultats, je ne me suis pas sentie bien. J'étais vraiment mal à l'aise et j'ai manqué de confiance en moi pendant un certain temps», a-t-elle confié au magazine TIME.

«On reçoit les résultats le vendredi, et je savais que dimanche matin ils seraient publiés sur Internet. Je voulais donc le mentionner en premier et faire savoir aux gens que ça ne s'était pas passé comme je l'espérais»
Kim Kardashian, au TIME

Ces préparatifs ont également fait l'objet d'un épisode épique de la série de The Kardashians, au cours duquel, Kim confiait, en larmes, qu'elle se sentait au bord de la «dépression nerveuse». «Je vais vraiment pleurer parce que c'est épuisant, putain», a-t-elle lâché à la caméra, émue, ajoutant qu'elle avait «atteint un point de rupture» dans ses révisions intenses.

«Je me suis fait mal au dos, et c'est comme si, à chaque fois que je pense franchir une nouvelle étape, quelque chose me ramène en arrière», lâche-t-elle dans l'épisode, ajoutant qu'elle pouvait «à peine marcher» et «à peine m'asseoir».

Une chose est sûre: la vedette de télé-réalité n'a pas abandonné ses ambitions de suivre les traces de son père. Dans le procès qu'il l'oppose à son ex-mari, Ray J, au sujet de leur célèbre sextape du début des années 2000, elle a partagé ses craintes que les fausses déclarations publiques de ce dernier ne compromettent son rêve de réussir l'examen du barreau.

Cette sextape iconique est au cœur d'un «accord secret» à plusieurs millions

Quoi qu'il en soit, avant de se relancer dans ce parcours du combattant et une nouvelle tentative en février prochain, Kim Kardashian a toutefois largement le temps d'y réfléchir: la date butoir d'inscription à l'examen de février 2027 est le 4 janvier prochain. (mbr)

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