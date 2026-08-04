Jean-Paul Dréau, de son vrai nom Jean-Paul Benchetrit, a écrit et composé de nombreuses chansons à succès. Image: Facebook

Le parolier français de Polnareff et d'Elton John est décédé

Auteur de nombreuses chansons à succès, Jean-Paul Dréau est décédé lundi à 73 ans après une «embolie pulmonaire foudroyante».

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Le parolier français Jean-Paul Dréau, qui a écrit de nombreuses chansons, dont le tube Le coup de soleil chanté par Richard Cocciante, est décédé lundi à 73 ans, ont annoncé mardi ses proches.

Son épouse Annick Dréau-Lemetayer Benchetrit a publié sur Facebook «la dernière photo» de Jean-Paul Dréau, prise dimanche la veille de son décès d'une «embolie pulmonaire foudroyante». Mon soleil s'est éteint, écrit-elle.

«L'une des chansons les plus populaires de France»

Né à Oran en Algérie le 12 juin 1953, Jean-Paul Dréau, de son vrai nom Jean-Paul Benchetrit, a écrit et composé de nombreuses chansons à succès pour Michel Polnareff (Je t'aime), Hervé Vilard (Viens), Bibie (Tout doucement) ou Chimène Badi (Un jour de trop qui passe). Elton John a également repris l'une de ses chansons, J'veux de la tendresse.

Son plus grand succès, Le coup de soleil, a été chanté par Richard Cocciante au début des années 1980. «Ton 'coup d'soleil' est très certainement l'une des chansons les plus populaires de France. De celles qui font d'un auteur-compositeur un artiste incontournable de notre chanson française», a écrit Valéry Zeitoun, ancien patron du label AZ, dans un message d'hommage posté sur Instagram. (jzs/ats/afp)