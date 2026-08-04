Tom Holland a dû souffrir pour les besoins d'une scène tournée en sous-vêtements (et sans sa femme). Getty Images Europe

Pourquoi cet acteur s'est «déshydraté» pour devenir Spider-Man

Tom Holland a sué sang et eau pour se glisser dans le costume du célèbre superhéros. Dans tous les sens du terme.

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Le métier d'acteur exige parfois des sacrifices, quitte à se priver de la substance la plus vitale aux êtres humains: l'eau. Tom Holland en a fait l'asséchante expérience sur le tournage de Spider-Man: Un jour nouveau, au cinéma depuis la semaine dernière. Invité du podcast «Dish», l’acteur britannique est revenu sur sa contraignante préparation.

Mais ce n'est pas son entraînement intensif, supervisé par le coach Duffy Gaver, qui s'est révélé le plus difficile: le vrai calvaire est arrivé juste avant une scène tournée en sous-vêtements.

«J’ai essayé ce truc de déshydratation», raconte l’acteur. Une pratique bien connue dans le milieu du cinéma, inspirée du monde du culturisme, qui consiste à réduire drastiquement sa consommation d’eau avant une compétition ou un tournage afin de donner aux muscles un aspect plus sec et plus dessiné. En réalité, cette technique ne fait pas perdre de graisse: elle modifie simplement, de manière temporaire, l’apparence du corps.

Pour le film Marvel, ce travail comprend un programme d'entraînement rigoureux. image: sony pictures

Tom Holland explique avoir cessé de boire la veille du tournage, après avoir ingurgité de grandes quantités d’eau les jours précédents. Le résultat?

«Ça ne m’a absolument rien apporté. J’avais juste extrêmement soif» Tom Holland

Il ajoute en riant que l’expérience l’a surtout rendu «très grognon».

Une conclusion qui rejoint celle de Zac Efron. L’acteur avait déjà dénoncé les exigences physiques de Baywatch, affirmant que ce corps ultra-sec n’était «pas réaliste» et ressemblait davantage à «des effets spéciaux». Il avait également expliqué avoir refusé d’utiliser du Lasix, un puissant diurétique parfois employé pour accentuer cet effet.

Hugh Jackman, lui, avait reconnu avoir suivi un protocole similaire pour certains films Wolverine: plusieurs litres d’eau par jour, puis plus une goutte pendant environ 36 heures avant les scènes torse nu. Si ces astuces circulent depuis longtemps à Hollywood, les médecins mettent pourtant en garde contre leurs risques. Une déshydratation importante peut entraîner des malaises, des troubles rénaux et, dans certains cas, devenir une urgence médicale.

Une scène en caleçon… sans Zendaya

Tout cela pour une scène qui a dû mettre le mari de Zendaya dans de beaux draps, puisqu'elle a impliqué de se mettre en sous-vêtements... mais pas devant sa femme. Durant le tournage, l'acteur a en effet dû se dévêtir devant Florence Pugh, qui rejoint l’univers de Spider-Man dans le rôle de Yelena Belova.

Yelena Belova, incarnée par l'actrice Florence Pugh, dans Thunderbolts. image: Chuck Zlotnick/Marvel

Peter Parker se rend dans le bain public russe qui lui sert de «bureau» pour obtenir des informations sur un mystérieux ennemi capable de contrôler les esprits. Avant de lui parler, Yelena exige qu’il retire ses vêtements afin de vérifier qu’il ne cache aucune arme. Spider-Man finit donc… en simple caleçon et avec son masque.

Dans un entretien avec Entertainment Weekly, Tom Holland assure avoir adoré tourner avec Florence Pugh, «la personne la plus drôle de la pièce» selon lui. En revanche, Zendaya et Jacob Batalon n’étaient pas présents ce jour-là. «Ça aurait été un peu bizarre», plaisante l’acteur. «On était en sous-vêtements.»

Cette séquence a immédiatement fait réagir les fans des jeux vidéo Marvel’s Spider-Man sur PlayStation, dans lesquels il est possible de débloquer un costume très particulier: Spider-Man portant uniquement son masque… et son slip. Kevin Feige, patron de Marvel Studios, ne confirme pas qu’il s’agit d’un clin d’œil volontaire, tout en reconnaissant que plusieurs scènes d’action du film s’inspirent des jeux d’Insomniac.

Réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), Spider-Man: Un jour nouveau marque le retour de Tom Holland dans le costume de l’homme-araignée. Florence Pugh, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando et Sadie Sink complètent notamment la distribution. Une chose est sûre: après cette expérience, l'acteur de 30 ans semble avoir trouvé la limite de ce qu’il est prêt à endurer pour quelques abdos un peu plus visibles. (mbr)

Vidéo: watson