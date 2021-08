International

djihadiste

Tanzanie: une fusillade meurtrière pourrait être liée à l'Etat Islamique



Fusillade en Tanzanie près de l'ambassade de France, Daech pourrait être impliqué

Image: sda

Un site spécialisé dans la surveillance des djihadistes a rapporté qu'un média lié à l'Etat islamique aurait évoqué une attaque sur une ambassade française en Tanzanie.

Trois policiers et un agent de sécurité privée ont été tués, mercredi, dans une fusillade à proximité de l'ambassade de France dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam. L'agresseur a été abattu par les forces de police devant le bâtiment de la représentation française. Six personnes ont également été blessées.

La situation à Dar es Salaam, en images: Vidéo: YouTube/africanews (en français)

«Il est trop tôt pour conclure qu'il s'agit de terrorisme. Nous enquêtons toujours sur les motivations.»

Un média lié à l'EI aurait évoqué l'attaque

L'organisme Site, spécialisé notamment dans la surveillance de sites djihadistes, a rapporté dans la soirée qu'un média lié à l'Etat islamique (Daech) avait évoqué une «attaque sur l'ambassade de France» à Dar es Salaam menée par un homme de nationalité somalienne. Aucune revendication n'a, toutefois, été formulée. Contacté par l'AFP, le ministère français des affaires étrangères n'a fait aucun commentaire.

L'ambassadeur américain Donald J. Wright a exprimé, sur Twitter, ses condoléances aux familles des victimes de cette attaque «insensée» et remercié «les forces de l'ordre qui ont mis fin au carnage». Les échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée sur Ali Hassan Mwinyi Road, avenue de Dar es Salaam où se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères.

Des vidéos diffusées par un média local montrent un homme armé d'un fusil automatique, vêtu d'une chemisette à carreaux et portant un kufi (calotte de prière musulmane) blanc, marchant sur un trottoir, longeant notamment un bus et un tuk-tuk. On le voit ensuite être abattu alors qu'il se trouvait devant l'entrée de l'ambassade de France. (ats/jch)

