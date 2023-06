Trump planquait des documents confidentiels dans les WC

Pour entreposer des données ultra-sensibles, certains optent pour un bunker, d'autres pour un placard, quand les plus prudents choisissent un coffre-fort. Donald Trump, lui, a choisi une salle de bal publique, puis les toilettes de son club de Mar-a-Lago. Les images, dévoilées jeudi dans l'acte d'accusation, sont à la fois tragiques et comiques.

En quittant la Maison Blanche, en janvier 2021, c'est tout naturellement que Donald Trump a souhaité embarquer avec lui quelques souvenirs de son mandat présidentiel. Pas question de se contenter d'une cadre-photo ou d'une vulgaire médaille, non.

Le 45e président des Etats-Unis a préféré glisser dans ses valises plusieurs centaines de documents classifiés. Des renseignements sur des questions aussi sensibles que les «capacités de défense et d'armement» des Etats-Unis et de ses alliés, des secrets militaires ou encore des conversations d'importance nationale avec d'autres dirigeants. Inutile de préciser que Trump avait évidemment interdiction totale de les conserver.

Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, n'est-ce pas?

Pour mettre en valeur ces dossiers ultra-sensibles, sa résidence privée de Mar-a-Lago à Palm Beach semblait toute désignée. Après avoir avoir été stockées pendant des semaines dans un obscur entrepôt de Washington DC, ces boîtes méritaient bien de prendre un peu le soleil.