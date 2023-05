Melania Trump a déclaré qu'être à nouveau première dame des Etats-Unis serait un «privilège». Image: AP

Malgré les procès, Melania ne lâche pas Donald Trump

Les différents procès qui jalonnent la vie de Donald Trump n'empêchent pas sa femme Melania de le soutenir pour un second mandat à la présidence des Etats-Unis. Dans une interview accordée à Fox News, l'ex-première dame assure qu'il s'agirait pour elle d'un «privilège» de renfiler son costume.

Plus de «International»

L'ancienne première dame des Etats-Unis est discrète. Melania Trump ne donne que rarement des interviews et on ne la voit pas aux côtés de son mari, poursuivi dans diverses affaires sordides, comme sur son implication dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 ou le procès Stormi Daniels, une ancienne actrice porno qu'il aurait payée pour acheter son silence. La dernière affaire du genre en date remonte à quelques jours, lorsque Donald Trump a été reconnu responsable d'agression sexuelle sur l'ancienne journaliste E. Jean Carroll pour des faits remontant à 1996.

L'ex-président américain a ensuite fait le show de manière grotesque sur CNN mercredi 10 mai. Une émission lors de laquelle il a notamment dit à la présentatrice qu'elle était «méchante».

«You're a nasty person!» Donald Trump à journaliste Kaitlan Collins sur CNN.

Melania Trump, elle, a choisi de ne pas se mêler des déboires de son mari. Plutôt effacée lors de la présidence de Donald Trump, elle apparaissait dans les médias principalement quand elle refusait publiquement de tenir la main du président.

Des refus qui ont eu lieu face caméra à plusieurs reprises...

... et dont les tabloïds se sont délectés, à grands renforts de zooms.

Malgré les démêlés avec la justice de son mari et une motivation assez peu palpable à l'idée de lui tenir la main en public, il semble qu'aujourd'hui, Melania Trump est prête à renfiler son costume de première dame. Dans une récente interview accordée à Fox News, elle a déclaré que si elle avait «le privilège» d'être à nouveau première dame en 2024, elle continuerait à donner la priorité aux initiatives qui soutiennent le bien-être et le développement des enfants. Et de préciser qu'elle est «avec son mari».

«Il a mon soutien, et nous sommes impatients de restaurer l'espoir pour l'avenir et de diriger l'Amérique avec amour et force» Melania Trump dans une interview pour Fox News.

Toujours selon l'ex-première dame, Donald Trump a remporté «un énorme succès lors de son premier mandat et il peut nous conduire à nouveau vers la grandeur et la prospérité».

«Plus liés que jamais»

Selon Page Six, qui cite une source proche du couple, Donald et Melania Trump seraient actuellement «plus proches, plus liés que jamais». Une source qui en est convaincue, l'ex-première dame sera bien plus impliquée dans la campagne présidentielle de son mari qu'elle ne l'a été jusqu'ici.

«Des amis disent que la montée en puissance de Melania, tandis qu'Ivanka et Jared se sont écartés, a rendu [Trump] plus confiant que jamais» Une source auprès de Page Six.

... mais aussi « très seule »

Une interview qui détonne dans le contexte de la vie privée du couple. Indépendamment des procès de son mari, on dit Melania Trump réservée et très seule. Elle n'a pas beaucoup d'amis en Floride, où elle vit, elle n'en avait pas plus lorsque le couple était installé à New York. Selon People, en dehors de ses activités en faveur de l'éducation des enfants, il n'y a que son fils, Barron, ainsi que ses propres parents, qui vivent eux aussi sur l'immense propriété de Mar-a-Lago, à Palm Beach, avec qui elle passe volontiers du temps.

Le tabloïd assure par ailleurs que même si elle partage quelques repas de temps en temps avec des membres du club privé de Mar-a-Lago, Melania ne socialise pas avec eux et reste le plus souvent à distance. People avance aussi le fait que le couple fait chambre à part, même si les représentants de l'ex-première dame n'ont jamais infirmé ou confirmé les dires du tabloïd.

Les admirateurs du couple Trump seront sans doute rassurés par les récents propos de Melania à Fox News au sujet de son mari et du soutien qu'elle lui accorde. Même si elle n'a pas pipé mot au sujet de ses procès.

Selon People, dont l'article est sorti pendant l'affaire Stormi Daniels, l'ex-première dame est très en colère et ne veut pas entendre parler du «prétendu paiement» que Donald Trump aurait effectué à l'ancienne star du porno. «Elle est consciente de qui est son mari et continue à mener une vie active avec sa propre famille et quelques amis proches.»