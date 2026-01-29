dégagé
Trump explique ses yeux clos en conseil des ministres

President Donald Trump arrives at a dedication ceremony for a portion of Southern Boulevard, which the Town of Palm Beach Council recently voted to rename,&quot;President Donald J. Trump Boulevard,&qu ...
Si Donald Trump ferme les yeux, c'est qu'il s'ennuie. Quel plaisantin, ce président américain.Keystone

Trump explique pourquoi il s'endort en conseil des ministres

Les paupières de Donald Trump ne cèdent pas à la fatigue, mais à l'ennui. Du moins est-ce l'explication avancée par le locataire de la Maison-Blanche.
29.01.2026, 21:3329.01.2026, 21:33

Si Donald Trump, plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis, ferme les yeux pendant les conseils des ministres, ce n'est pas qu'il dort, c'est qu'il s'ennuie. Du moins, c'est ce qu'il a assuré jeudi.

Le milliardaire de 79 ans, en référence à un conseil des ministres en août qui avait duré plus de trois heures et pendant lequel il avait été vu les paupières baissées, n'a pas mâché ses mots.

«Les gens ont dit "Il a fermé les yeux!" Ecoutez, c'était assez ennuyeux, pour être honnête»

«C'était un peu ennuyeux», a-t-il répété à propos de cet événement marathon, lors duquel les ministres l'avaient tour à tour couvert de louages, avant qu'il ne réponde à plusieurs questions des journalistes présents. Ses opposants avaient immédiatement assuré qu'il s'était assoupi par moments.

Trump menace l'Iran d'une attaque «bien pire»

Jeudi, Donald Trump a réuni son gouvernement pour la dixième fois depuis son retour au pouvoir, mais la réunion retransmise en direct n'a duré qu'une heure environ. Et le président a cette fois congédié la presse sans répondre à aucune question.

En bonne santé?

Parmi les ministres restés muets jeudi, la ministre à la Sécurité intérieure Kristi Noem, dont l'opposition démocrate exige le départ après la mort de deux manifestants tués par des agents fédéraux à Minneapolis depuis début janvier.

La question de la vigueur est très sensible pour le président républicain, qui se présente comme l'antithèse de son prédécesseur démocrate Joe Biden, décrit comme un vieillard sénile.

Donald Trump, beaucoup plus actif médiatiquement que son prédécesseur, fait toutefois aussi l'objet de questions sur sa santé, par exemple sur les hématomes apparus plusieurs fois sur sa main droite et au moins une fois sur sa main gauche.

Aspirine

Dans une récente interview avec le Wall Street Journal, le président américain a dit que ces bleus résultaient de la prise d'une dose quotidienne d'aspirine de 325 milligrammes, jugée élevée par des experts, ajoutant que ses médecins préfèreraient qu'il prenne un «plus petit» cachet.

«On dit que l'aspirine fluidifie le sang et je ne veux pas que mon coeur pompe un sang épais», a déclaré Donald Trump pendant cet entretien. (sda/ats/afp/svp)

