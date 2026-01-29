L'armada de Trump est prête à frapper l'Iran

Les membres du parti de Trump poussent en tout cas le président américain à renverser le régime. dr

Trump menace l'Iran d'une attaque «bien pire»

Les Etats-Unis sont en train de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient. Le guide suprême iranien Ali Khamenei se serait déjà réfugié dans un bunker.

Fabian Hock et Thomas Seibert, Istanbul / ch media

Le président américain Donald Trump affirme avoir rassemblé une importante force militaire autour de l'Iran. Depuis des semaines, il menace d'attaquer la République islamique, suite à la répression par le régime du récent soulèvement populaire qui, selon les défenseurs des droits humains, aurait fait plus de 6000 morts. Les militants sur place parlent même de plus de 30 000 morts.

Jusqu’à présent, Trump a hésité à lancer des frappes aériennes, notamment parce que son «armada» n’était pas encore au complet. Désormais, le porte-avions USS Abraham Lincoln, avec ses 90 avions de combat à bord, est arrivé au Moyen-Orient. Mais ce n’est pas tout: Trump envoie «une autre belle armada» de navires de guerre américains dans la région.

Le président n'a pas encore donné l'ordre d'intervenir. Il veut contraindre l'Iran à négocier. Mais, il menace ouvertement l'Iran de recourir à la force militaire. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a fait référence à l'attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes l'été dernier. La prochaine attaque «sera bien pire», écrit le président américain. L'Iran doit «se présenter à la table des négociations», sinon une escalade est à craindre.

Téhéran a répondu sur le même ton que Trump. Le régime se dit «prêt à dialoguer sur la base du respect mutuel», mais affirme aussi:

«Si l'on nous y oblige, nous nous défendrons et riposterons comme jamais auparavant»

Interrogé par le média américain Bloomberg, Karim Sadjadpour, expert de l'Iran à la Fondation Carnegie pour la paix internationale à Washington, pointe un autre aspect de la stratégie de Trump envers l’Iran. Celle-ci ressemble à la méthode employée au Venezuela. L’opération dans les Caraïbes, qui a culminé avec l’enlèvement du dirigeant Nicolas Maduro de sa résidence à Caracas, avait commencé par un blocus maritime des exportations pétrolières vénézuéliennes.

L’armada au Moyen-Orient pourrait poursuivre un objectif similaire. Pour Sadjadpour, il pourrait s’agir soit d’un prélude à un accord, soit d’une tentative d’éviction politique, voire militaire, de la direction iranienne.

Trump veut mettre fin au programme nucléaire

Selon les observateurs, rien ne garantit qu'une attaque se produise. Trump pourrait tout aussi bien utiliser la menace militaire comme moyen de pression pour conclure un accord. Dans son message publié mercredi, il a déclaré qu'un tel accord devait mettre définitivement fin au programme nucléaire iranien. Il est toutefois difficile de savoir, comme c'est souvent le cas avec Trump, si la priorité est vraiment la bombe atomique iranienne ou un changement de régime à Téhéran.

Les membres du parti de Trump poussent en tout cas le président américain à renverser le régime. L'influent sénateur américain Lindsey Graham a demandé dans le New York Times à destituer le chef d'Etat Ali Khamenei. Les services secrets américains seraient arrivés à la conclusion que la République islamique n'avait jamais été aussi faible depuis sa fondation en 1979, selon le Times.

En tout cas, les conditions militaires seraient réunies. Les systèmes de défense aérienne obsolètes de l'Iran, qui ont été encore affaiblis lors de la guerre contre Israël et les Etats-Unis l'année dernière, ne peuvent pas arrêter l'armada de Trump. Le régime menace donc de riposter en attaquant les bases militaires américaines au Moyen-Orient et les alliés des Etats-Unis tels qu'Israël, le Qatar, l'Arabie saoudite ou les Emirats arabes unis. En réaction, ces derniers ont déjà fermé leur espace aérien à d’éventuelles attaques contre l’Iran. Trump a quant à lui, déclaré:

«Le temps presse»

Personne ne sait combien de temps il attendra que l'Iran fasse des concessions. Selon le New York Times, les bombardiers américains à longue portée sont en état d'alerte renforcée. Et selon un reportage de la chaîne d'opposition Iran International, Khamenei se serait déjà mis en sécurité dans un bunker.



Traduit de l'allemand par Anne Castella