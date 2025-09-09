Ryan Routh lors de son arrestation en septembre 2024. Keystone

Il est accusé d'avoir tenté de tuer Donald Trump

Le procès de Ryan Routh pour une tentative d'assassinat contre le président américain en 2024 s'est ouvert lundi avec la sélection du jury. Le prévenu risque la prison à perpétuité.

Le procès de l'auteur d'une tentative d'assassinat contre Donald Trump sur son golf en Floride en septembre 2024, deux mois avant l'élection présidentielle américaine, s'est ouvert lundi par le lancement de la sélection du jury.

La juge Aileen Cannon a autorisé en juillet Ryan Routh, 59 ans, à assurer sa propre défense, malgré son absence de formation juridique. Mais elle a demandé que des avocats commis d'office soient présents au cas où leur assistance se révélerait nécessaire, rapportent les médias américains présents au tribunal fédéral de Fort Pierce (sud-est).

Elle a exclu du questionnaire présenté aux jurés potentiels les questions de l'accusé quant à la volonté du président américain d'acquérir le Groenland, la position des Etats-Unis sur le conflit israélo-palestinien, ou encore sur leur réaction s'ils voyaient une tortue traverser la route alors qu'ils étaient au volant, selon les mêmes sources.

Deux à quatre semaines

Ryan Routh plaide non coupable des cinq chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, passible de la prison à perpétuité.

L'accusation et la défense ont commencé lundi à interroger trois groupes distincts de 60 personnes afin de sélectionner un jury de douze membres, ainsi que quatre suppléants, qui resteront tous anonymes, un processus d'une durée de deux ou trois jours, selon les médias. Le procès proprement dit débutera ensuite par les déclarations des deux parties et devrait durer de deux à quatre semaines.

Ryan Routh est également poursuivi pour détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire, possession d'une arme au numéro de série effacé, détention d'arme en feu en vue de la commission d'un crime violent, et agression d'un agent fédéral.

Repéré avec une arme

Ryan Routh avait été mis en fuite le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump. Il avait été arrêté peu après.

Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump avait échappé de justesse à une autre tentative le 13 juillet 2024 lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie (nord-est).

Son auteur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait réussi à tirer plusieurs balles avant d'être abattu par le Secret Service. Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, avaient fait le tour du monde et l'événement avait été considéré comme un moment clé de la campagne. (jzs/ats)