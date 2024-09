Ryan Wesley Routh, l'homme de 58 ans accusé par le FBI d'avoir voulu tuer Trump dimanche. images: réseaux sociaux du suspect

Qui est Ryan Routh, l'homme suspecté d'avoir voulu tuer Trump?

Ryan Wesley Routh, âgé de 58 ans et originaire de Caroline du Nord, est l'homme qui est désormais suspecté par le FBI d'avoir voulu assassiner Donald Trump, dimanche, à son golf de West Palm Beach, en Floride. En 2023, le New York Times l’avait interviewé, parmi d’autres volontaires «prêts à mourir pour défendre l'Ukraine», en allant combattre au front. Portrait d'un individu torturé et complexe.

C'est lui qui aurait pointé le bout du canon de son fusil d'assaut AK-47 entre les grillages du Trump International Golf Club de West Palm Beach, en Floride, avec pour objectif de tirer sur le candidat républicain. Dimanche après-midi, alors que Donald Trump tapait la balle avec un important donateur républicain sur son green, un agent du Secret Service a aperçu un homme armé derrière les buissons.

S'en sont suivis des tirs de part et d'autre, avant que le suspect ne prenne la fuite. Les agents, qui ont trouvé deux sacs à dos et une GoPro contre la clôture du golf, ont ensuite déclaré qu'il comptait filmer son geste.

Les affaires du tueur présumé, contre un grillage du golf de Donald Trump. Getty Images North America

Selon un témoin, l'individu aurait ensuite sauté dans une Nissan de couleur noire, parquée le long du club. Quelques minutes plus tard, la police interpellera cet homme dans le comté voisin de Martin.

Le tireur présumé a été interpellé alors qu'il tentait de fuir par l'Interstate-95. image de la police du comté.

Ryan Wesley Routh, âgé de 58 ans et originaire de Caroline du Nord, est désormais l'unique suspect de ce que le FBI considère comme «une tentative d'assassinat présumée». Le shérif du comté de Martin, William Snyder, a déclaré qu'au moment de son arrestation, «l'homme était calme».

Si on ne connaît pas encore précisément ses intentions de dimanche en Floride, la vie du suspect apparaît peu à peu, notamment grâce à ses comptes de réseaux sociaux. Sur X, Ryan Routh arbore le drapeau national et une phrase gorgée d'optimisme en guise de biographie:

«Je me sens chanceux d’être né en Amérique, avec la liberté et les opportunités et l’espoir de ne pas gaspiller une chose aussi précieuse: faire plus et prendre moins.»

L'individu était par ailleurs très bavard sur la plateforme d'Elon Musk, répondant souvent aux tweets de différentes huiles politiques américaines et de certaines personnalités, comme Bono du groupe U2.

Mais c'est une publication datant du mois de juin 2020 qui attire l'attention sur son profil. Ryan Routh serait en réalité un ancien électeur de Donald Trump qui aurait voulu que «le président Trump soit meilleur et différent du candidat».

Avant de friser l'insulte.

«Mais nous avons tous été très déçus et il semble que tu empires et que tu régresses. Es-tu retardé? Je serai content quand tu seras parti» Le tireur présumé, sur X, en juin 2020.

Ce compte fut apparemment le compte personnel de l'homme suspecté d'avoir voulu viser Trump dimanche. capture d'écran watson

Quelques minutes après que watson se soit promené sur ce fil, où un immense sentiment de déception et une rhétorique violente prédominent, et notamment à l’encontre de Trump, le compte a été subitement suspendu. On y a notamment appris que son propriétaire avait soutenu la candidature de Tulsi Gabbard, lors de sa campagne primaire démocrate de 2020. Selon les médias américains, l'homme n'aurait d'ailleurs soutenu que des démocrates depuis 2019.

Beaucoup plus loufoque, en mai 2020, l'homme avait invité publiquement le dirigeant nord-coréen à Hawaï, en pleine pandémie de Covid-19.

«Nous serions ravis de vous accueillir ici et de vous divertir. Avec le virus actuel, ici, c'est vacant et privé et ce serait un honneur de vous accueillir sur nos plages. Je suis un leader ici et je peux organiser tout le voyage. Venez, s'il vous plaît» Ryan Routh, sur X.

Combattant en Ukraine et déjà condamné en 2002

Plusieurs médias américains feront rapidement le lien entre le tireur présumé de ce dimanche, avec un Ryan Routh appréhendé à Greensboro, en Caroline du Nord et en 2002, après avoir eu un affrontement armé avec des policiers. Il fut alors accusé de «port d'arme dissimulée et de possession d'une arme de destruction massive, en référence à une mitrailleuse entièrement automatique», précisait le média local à l'époque.

En outre, le suspect fut régulièrement arrêté pour possession de drogue, avant de s’établir à Hawaï, pour y lancer une petite entreprise de construction.

En 2023, surprise, le même Ryan Routh fut interviewé par le New York Times dans le cadre de… la guerre en Ukraine. Il est allé au front en qualité de combattant volontaire. «Monsieur Routh a également indiqué qu'il recherchait des recrues pour l'Ukraine parmi les soldats afghans qui avaient fui les talibans», explique aujourd'hui le journal, qui a remis cette information en perspective, dans un article publié dimanche soir. Ryan, qui n'avait alors aucune expérience militaire, tenait des propos étranges:

«Nous pouvons probablement acheter des passeports via le Pakistan, car c'est un pays très corrompu» Ryan Routh, l'homme qui est accusé d'avoir voulu tuer Trump dimanche, au New York Times en 2023

Peu avant la date l'interview donnée au New York Times, il s'était alors exprimé à la manière de Donald Trump, en lettres capitales, pour annoncer au monde son objectif de sauver le pays de Volodymyr Zelensky: «JE SUIS PRÊT A PRENDRE L'AVION POUR CRACOVIE ET À ALLER À LA FRONTIÈRE DE L'UKRAINE POUR ME PORTER VOLONTAIRE, ME BATTRE ET MOURIR».

Une ancienne voisine du tireur témoigne

Comme toujours lors d'un événement de cette ampleur, les médias de Caroline du Nord se sont rués à Greensboro, là où le tireur présumé a grandi. Selon Fox8, «ses voisins avaient peur de lui». Une habitante qui affirme le connaître depuis une «bonne vingtaine d'années», est «abasourdie» que Ryan se soit retrouvé en Floride en «ayant l'intention de tirer sur Trump». Mais tout le l'étonne pas pour autant:

«J'ai vu les armes moi-même et tout, et, oui, ils avaient beaucoup d'armes et tout ça là-bas» Une habitante de Greensboro, à propos du tireur présumé.

Cette voisine, toujours à l'antenne régionale de Fox News, pensait «qu'il vivait simplement sa vie à Hawaï, avec sa petite amie et tout, alors qu'il tente d'assassiner le président Trump, c'est tout simplement fou».

Dimanche en fin de soirée, le procureur du comté de Palm Beach, Dave Aronberg, a annoncé que le gouvernement fédéral prenait en charge l'affaire et que le ministère de la Justice «devrait porter plainte». Alors qu'on ne sait toujours pas si le suspect a fait usage de son arme, lorsqu'il était face à l'agent du Secret Service, le procureur a précisé qu'il n'y a «pas besoin d'ouvrir le feu pour qu'une accusation de tentative d'assassinat puisse être décidée».