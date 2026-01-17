Voici le casting de Trump pour le Conseil de paix pour Gaza
Le président américain Donald Trump a «invité» son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à siéger au Conseil de la paix pour Gaza, a annoncé samedi le service de communication de la République turque.
«Le 16 janvier 2026, le président américain Donald Trump, en sa qualité de président fondateur du Conseil de la paix, a envoyé une lettre invitant notre président Recep Tayyip Erdogan à devenir membre fondateur du Conseil de la paix» écrit sur X Burhanettin Duran, directeur de la communication de la République turque. Erdogan n'avait pas immédiatement commenté cette annonce samedi.
Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a par ailleurs été désigné pour participer au comité exécutif que supervisera le Conseil de la paix, a confirmé son ministère samedi à l'AFP.
La Turquie, proche de la direction politique du mouvement palestinien Hamas et soutien affiché des Palestiniens, a participé à l'accord de cessez-le-feu à Gaza signé en octobre en Egypte.
Ankara s'est dit prêt à participer à tout déploiement d'une force de surveillance de cet accord, ainsi qu'aux efforts de reconstruction du territoire palestinien dévasté par deux ans de bombardements israéliens, conduits en représailles aux tueries du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas en territoire israélien.
Badr Abdelatty
L'Egypte examine son intégration au Conseil de paix pour Gaza, après l'invitation à y siéger adressée par Donald Trump au président égyptien, a annoncé samedi le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty.
Javier Milei
Le président argentin Javier Milei a affirmé samedi sur le réseau social X qu'il avait reçu une invitation de la part du président américain Donald Trump à rejoindre, en tant que membre fondateur, le Conseil de paix pour Gaza.
En partageant sur son compte une image de la lettre d'invitation, Milei écrit que ce serait «un honneur» de participer à ce conseil, présidé par Trump lui-même et auquel participent également le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.
Mark Carney
Le premier ministre canadien, Mark Carney, a l'intention d'accepter l'invitation de Donald Trump à siéger au Conseil de paix pour Gaza, a déclaré à l'AFP un haut conseiller du chef du gouvernement, sans autres précisions.
Le président américain a également proposé à l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, au secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ou encore à ses homologues égyptien Abdel Fattah al-Sissi et argentin Javier Milei de rejoindre cette instance dont il prendra la tête. (dal/afp)