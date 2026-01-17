Voici le casting de Trump pour le Conseil de paix pour Gaza

Le président américain Donald Trump a adressé une invitation officielle à plusieurs homologue pour devenir membre fondateur du Conseil de la paix pour Gaza.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, à gauche, marche aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan avant une conférence de presse à Istanbul, en Turquie, le mardi 30 décembre 2025. Keystone

Le président américain Donald Trump a «invité» son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à siéger au Conseil de la paix pour Gaza, a annoncé samedi le service de communication de la République turque.

«Le 16 janvier 2026, le président américain Donald Trump, en sa qualité de président fondateur du Conseil de la paix, a envoyé une lettre invitant notre président Recep Tayyip Erdogan à devenir membre fondateur du Conseil de la paix» écrit sur X Burhanettin Duran, directeur de la communication de la République turque. Erdogan n'avait pas immédiatement commenté cette annonce samedi.

Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a par ailleurs été désigné pour participer au comité exécutif que supervisera le Conseil de la paix, a confirmé son ministère samedi à l'AFP.

La Turquie, proche de la direction politique du mouvement palestinien Hamas et soutien affiché des Palestiniens, a participé à l'accord de cessez-le-feu à Gaza signé en octobre en Egypte.

Ankara s'est dit prêt à participer à tout déploiement d'une force de surveillance de cet accord, ainsi qu'aux efforts de reconstruction du territoire palestinien dévasté par deux ans de bombardements israéliens, conduits en représailles aux tueries du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas en territoire israélien.

Badr Abdelatty

L'Egypte examine son intégration au Conseil de paix pour Gaza, après l'invitation à y siéger adressée par Donald Trump au président égyptien, a annoncé samedi le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty.

«Nous avons reçu une invitation de la partie américaine, de la part du président américain, adressée (...) au président Abdel Fattah al-Sissi pour rejoindre le Conseil de la paix, et nous étudions cette question.» Le ministre

Javier Milei

Le président argentin Javier Milei a affirmé samedi sur le réseau social X qu'il avait reçu une invitation de la part du président américain Donald Trump à rejoindre, en tant que membre fondateur, le Conseil de paix pour Gaza.

En partageant sur son compte une image de la lettre d'invitation, Milei écrit que ce serait «un honneur» de participer à ce conseil, présidé par Trump lui-même et auquel participent également le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

Mark Carney

Le premier ministre canadien, Mark Carney, a l'intention d'accepter l'invitation de Donald Trump à siéger au Conseil de paix pour Gaza, a déclaré à l'AFP un haut conseiller du chef du gouvernement, sans autres précisions.

Le président américain a également proposé à l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, au secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ou encore à ses homologues égyptien Abdel Fattah al-Sissi et argentin Javier Milei de rejoindre cette instance dont il prendra la tête. (dal/afp)