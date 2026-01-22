«Elle se fait frapper»: le fils de Trump a assisté à une agression
Un ressortissant russe, Matvei Rumiantsev, 22 ans, est jugé devant le tribunal de Snaresbrook à Londres, accusé entre autres de deux viols et de violences contre une femme. Il nie ces accusations.
En janvier 2025, le plus jeune fils de Donald Trump, Barron, avait contacté la police londonienne en signalant avoir assisté, lors d'un appel vidéo, à l'agression d'une amie par un homme, dont le procès s'est poursuivi jeudi dans la capitale britannique.
«Elle est en train de se faire frapper»
Les jurés ont pu entendre l'enregistrement de l'appel passé le 18 janvier 2025 par Barron Trump, depuis les Etats-Unis, à la police de Londres. Le fils de Donald et Melania Trump dit:
«C'est vraiment urgent, s'il vous plait», insiste le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans, en donnant aux policiers l'adresse à Londres où se trouve la victime. Cette dernière a affirmé que l'appel de Barron Trump avait «permis de (lui) sauver la vie», selon le journal Metro, qui rapporte que Matvei Rumiantsev est l'ex-petit ami de la victime. Rumiantsev a reconnu jeudi devant le tribunal avoir été «fâché» par les messages que s'échangeaient la victime et le fils du président américain.
Barron Trump a indiqué à la police avoir fait la connaissance de la victime via les réseaux sociaux. Lors de l'appel, le policier lui reproche d'être «impoli» en refusant de répondre à certaines questions.
Le fils de Donald Trump répond:
Un courriel de Barron Trump datant de mai 2025, recueilli dans le cadre de l'enquête de police, a été porté à la connaissance jeudi du tribunal.
Quand il a appelé la victime, raconte-t-il, c'est «un homme torse nu aux cheveux foncés qui a répondu». Et d'ajouter:
(ag/afp)