Le Daily Beast affirme avoir enfin découvert où vit la première dame américaine. getty/watson

On sait enfin où se cache Melania Trump

La plus insaisissable des premières dames américaines, qui a fait du jeu du chat et de la souris l'une de ses spécialités, aurait trouvé un refuge discret qui lui correspond parfaitement.

Plus de «International»

Sacrée Melania. Toujours là où on ne l'attend pas. La première dame américaine, qui est passée maître dans l'art de disparaître et de réapparaître sporadiquement, se serait trouvé une nouvelle cachette pour le moins... poétique, selon le Daily Beast.

En effet, alors qu'on pensait l'épouse du président Donald Trump confortablement perchée dans la Trump Tower de Manhattan, pour surveiller de près son fils unique Barron actuellement en deuxième année à l'University de New York, Melania aurait transféré ses papiers en octobre 2025.

D'après des documents déposés auprès du tribunal de circuit du comté de Palm Beach, son adresse permanente se trouve désormais du côté du complexe hôtelier de style méditerranéen de son mari, Mar-a-Lago, en Floride.

Il faut dire que le climat en hiver y est plus sympa. Image: X07051

Or, le Daily Beast pense également savoir où la première dame a installé ses quartiers, dans ce vaste domaine de 8 hectares parmi les mieux surveillés du monde. Et l'ancienne mannequin ne compte évidemment pas partager son dressing ni sa chambre à coucher avec son mari.

«Ce n'est pas parce que le couple vit de nouveau sous le même toit qu'ils partagent une salle de bains» The Swamp, la newsletter du Daily Beast

Non. Selon des «sources» proches du couple Trump, pendant que Donald dort dans les appartements privés réservés à la famille, Melania, quant à elle, aurait choisi la tour de 23 mètres de haut qui domine le manoir.

C'est au sommet de cette tour que se trouveraient les appartements de la first lady. image: reuters

La conception atypique de cette tour permettrait, à en croire les initiés, de capter la brise marine et de créer ainsi un système de refroidissement passif qui évacue l'air chaud de la bâtisse, construite entre 1924 et 1927 par la femme d'affaires Marjorie Merriweather Post.

A l'origine simple prouesse architecturale, la tour a été transformée en chambres par la suite. Le fils cadet du président, Eric Trump, se souvient y avoir joué enfant.

Franchement, quelle plus belle image que Melania Trump, juchée au sommet de sa tour, ses yeux de chat mélancoliques perdus vers l'océan, en train de compter les jours qui la séparent de la fin du mandat de son mari?

Toutefois, en ce moment, la première dame doit avoir d'autres chats à fouetter que regarder pensivement vers l'horizon: le documentaire à son nom, Melania, dont elle est la coproductrice, sortira la semaine prochaine au cinéma.

Une production à gros budget qui promet une immersion «inédite» dans les coulisses du job de première dame. Pas sûr, cependant, qu'on y découvre pour autant sa chambre à coucher. Dommage.