Donald Trump et Kim Jong Un n'ont pas prévu de se rencontrer prochainement. Keystone

Rencontre Trump-Kim «pas au programme» de la tournée en Asie

Alors que Donald Trump va rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud, le chef d'Etat nord-coréen n'est pas sur la feuille de route.

Une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n'est «pas au programme» de la tournée en Asie du président américain, qui doit notamment se rendre en Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré vendredi un responsable américain.

Ce responsable a affirmé à des journalistes sous le couvert de l'anonymat:

«Le président, bien sûr, a exprimé sa volonté de rencontrer Kim dans un avenir proche. Cela ne figure pas au programme de ce voyage»

Le ministre sud-coréen de l'Unification a indiqué vendredi qu'il estimait «fortes» les chances que le président américain rencontre le dirigeant nord-coréen, lors de sa visite dans la péninsule la semaine prochaine.

La Corée du Nord semble «prêter attention aux États-Unis et divers signes (...) suggèrent de fortes possibilités qu'il y ait une rencontre», a déclaré Chung Dong-young aux journalistes. Donald Trump est attendu mercredi en Corée du Sud pour le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

«Bons souvenirs»

Des médias américains ont rapporté que des responsables de son administration avaient discuté en privé de l'organisation d'une rencontre entre lui et Kim Jong Un.

Trois rencontres avaient eu lieu au cours de son premier mandat (2017-2021): en juin 2018 à Singapour, en février 2019 au Vietnam, puis en juin de cette même année à la frontière intercoréenne.

Fin septembre, Kim Jong Un s'est par ailleurs dit prêt à reprendre contact avec Washington, affirmant même avoir de «bons souvenirs» de Donald Trump. Mais seulement si les Etats-Unis renoncent à l'idée de priver son pays de l'arme atomique. (sda/ats/afp)