Donald Trump et Xi Jinping s'étaient croisés en 2019. Keystone

Trump rencontrera Xi jeudi prochain en Corée du Sud

Le président des Etats-Unis va croiser le chemin de son homologue chinois Xi Jinping. Une rencontre très importante sur le plan économique, alors que les deux pays sont lancés dans une guerre commerciale.

Donald Trump va entamer à la fin de la semaine une importante tournée en Asie. Elle sera marquée jeudi prochain par une rencontre très attendue avec son homologue chinois Xi Jinping, aux enjeux majeurs pour l'économie mondiale.

Le président américain avait annoncé mercredi un «grand voyage» en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud pour son premier déplacement dans la région depuis son retour au pouvoir en janvier.

La Maison-Blanche a livré jeudi des détails sur le programme de Donald Trump, confirmant notamment une rencontre avec son homologue chinois. Elle aura lieu jeudi 30 octobre, en Corée du Sud, en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Le président américain avait laissé planer un doute sur la tenue de cette rencontre sur fond de tensions commerciales. Il a toutefois dit s'attendre à conclure un «bon» accord entre les deux premières économies de la planète.

La Chine et les Etats-Unis doivent par ailleurs tenir de nouvelles discussions commerciales dans les prochains jours en Malaisie, qui accueille le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à partir de dimanche à Kuala Lumpur, a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce.

Tous les pays hôtes devraient dérouler le tapis rouge à Donald Trump pour tenter de s'attirer ses faveurs et d'obtenir les meilleurs accords possibles en matière de droits de douane et de garanties de sécurité.

Le président américain quittera Washington vendredi pour arriver dimanche en Malaisie pour le sommet de l'Asean – qu'il a snobé à plusieurs reprises lors de son premier mandat, prévu du 26 au 28 octobre. Il devrait y conclure un accord commercial avec la Malaisie et, surtout, assister à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge.

«Discussions franches»

Après un conflit de plusieurs jours, les deux voisins avaient conclu un cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump, qui réclame le prix Nobel de la paix pour son rôle revendiqué dans la résolution de plusieurs conflits, dont celui-ci. Une rencontre avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva est également envisagée à l'occasion de ce sommet.

Les deux dirigeants ont commencé à aplanir leurs différends après des mois de tensions liées en premier lieu au procès et à la condamnation de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié du locataire de la Maison Blanche.

Donald Trump se rendra ensuite mardi au Japon où il rencontrera mercredi la nationaliste Sanae Takaichi, devenue cette semaine la première femme à prendre la tête du gouvernement japonais.

Cette dernière a dit vouloir des «discussions franches» avec le président américain. Tokyo a signé cet été un accord commercial avec Washington, mais certains détails restent à discuter.

Le président américain souhaite par ailleurs que le Japon cesse d'importer de l'énergie russe et augmente ses dépenses de défense.

«Tous les sujets»

Mais le point d'orgue de la tournée se déroulera en Corée du Sud, où Donald Trump est attendu à partir du 29 octobre pour l'Apec, en marge duquel il aura un entretien avec Xi Jinping à Gyeongju.

Donald Trump a dit mercredi espérer conclure un accord avec le président chinois sur «tous les sujets». Toutefois, la rencontre ne devrait pas constituer «un point d'inflexion» dans la relation entre les deux dirigeants, prédit à l'AFP Ryan Hass, chercheur au centre de réflexion américain Brookings.

Le président américain rencontrera aussi son homologue sud-coréen Lee Jae Myung, prononcera un discours devant des hommes d'affaires et participera à un dîner des dirigeants de l'Apec, selon la Maison Blanche. La Corée du Nord, qui a tiré plusieurs missiles balistiques mercredi, figurera également à l'agenda.

Donald Trump a affirmé qu'il espérait voir le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, possiblement cette année, après trois sommets au cours de son premier mandat. Mais la Maison Blanche n'a pas confirmé des informations selon lesquelles une nouvelle rencontre serait envisagée au cours de ce voyage. (sda/ats/afp/svp)