Le Japon enregistre une dixième année de baisse des naissances

epa12760695 Japan&#039;s Prime Minister Sanae Takaichi delivers a policy speech at the Diet in Tokyo, Japan, 20 February 2026. The speech marked the start of a Diet session following her reelection as ...
La quatrième économie mondiale affiche l'un des taux de natalité les plus faibles de la planète et une population en déclin.Keystone

Le Japon enregistre une dixième année de baisse des naissances

En 2025, seulement 705 809 bébés sont nés au Japon, soit 2,1% de moins qu’en 2024, confirmant un déclin démographique persistant qui menace le marché du travail, alourdit la dette nationale et met la première ministre Sanae Takaichi face à un défi majeur.
26.02.2026, 09:4126.02.2026, 09:42

Le nombre de naissances au Japon a reculé pour la dixième année consécutive en 2025, selon des données publiées jeudi par le ministère nippon de la Santé, soulignant les défis auxquels est confrontée la première ministre, Sanae Takaichi.

Au total, 705 809 bébés sont nés dans l'archipel l'an dernier, selon ces données préliminaires, soit une baisse de 2,1% par rapport à 2024.

Ces statistiques incluent également les naissances de ressortissants étrangers au Japon ainsi que les bébés nés à l'étranger de parents japonais.

La quatrième économie mondiale affiche l'un des taux de natalité les plus faibles de la planète et une population en déclin.

Cette évolution entraîne déjà une série de problèmes, notamment des pénuries de main-d'oeuvre, des coûts de sécurité sociale de plus en plus lourds et un nombre réduit d'actifs payant des impôts.

Un maire sud-coréen propose d'«importer» des femmes: tollé

Elle contribue également à alourdir la dette colossale du pays, qui présente déjà le ratio d'endettement le plus élevé parmi les grandes économies.

Les dirigeants japonais successifs, notamment Takaichi, la première femme à la tête du pays, ont promis d'enrayer la chute des naissances, avec un succès limité.

Takaichi limite l’immigration

«La baisse du taux de natalité et la diminution de la population constituent un état d'urgence silencieux qui érodera progressivement la vitalité de notre pays»
Takaichi

Le Parti libéral-démocrate (PLD) qu'elle dirige a remporté une majorité des deux tiers à la chambre basse du Parlement lors des élections législatives du 8 février.

Avoir recours à l'immigration contribuerait à inverser le déclin démographique du Japon et les problèmes qui en découlent sur le marché du travail.

Sous la pression du parti anti-immigration Sanseito et de son slogan «les Japonais d'abord», l'ultra-conservatrice première ministre a toutefois promis un durcissement des mesures en matière d'immigration. (tib/ats)

