Donald Trump

Trump dit avoir conclu un accord sur les terres rares avec Xi

President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, right, shake hands after their U.S.-Chin summit meeting at Gimhae International Airport Jinping in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30 ...
Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud.Image: AP

Le président américain assure que le différend avec la Chine a été «résolu» et qu'un accord a été trouvé avec son homologue chinois. Il également indiqué avoir convenu de réduire à 10% les droits de douane.
30.10.2025, 06:1930.10.2025, 07:31

Qualifiant son entretien avec Xi Jinping de «grand succès», le président américain Donald Trump a annoncé jeudi avoir conclu avec son homologue chinois un accord sur l'approvisionnement en terres rares. Il a affirmé que le différend avec la Chine avait été «résolu».

«L'accord concernant les terres rares est désormais conclu et c'est valable pour le monde entier», a affirmé M. Trump aux journalistes à bord de l'avion Air Force One, précisant que cet accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année.

Comment Pékin menace les armes de nouvelle génération américaines

Le président américain a également indiqué avoir convenu de réduire à 10% les droits de douane contre la Chine liés au trafic de fentanyl. Il a encore assuré que «de grandes quantités, des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement» par Pékin.

La Chine est un débouché crucial des cultivateurs américains de soja, mais le pays avait gelé ses importations sur fond de tensions commerciales.

La question de Taïwan pas abordée

De nombreux points ont été finalisés lors de la réunion à Busan, a affirmé Trump, qui va se rendre en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions. Xi «viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach ou à Washington», a-t-il ajouté, soulignant qualifiant le président chinois de «dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant».

Quant à Taïwan, le président américain a assuré que la question de Taïwan n'avait pas été abordée. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant. (jzs/ats)

