Trump va patrouiller à Washington avec l'armée et la police

Donald Trump va se rendre sur le terrain pour stopper une criminalité devenue hors de contrôle dans la ville de Washington. Keystone

Trump va «sortir ce soir» à Washington avec l'armée et la police

Le président des Etats-Unis va patrouiller avec les militaires déployés dans les rues de Washington, ce soir. Il n'a pas précisé à quelle heure il le ferait.

Plus de «International»

Donald Trump a annoncé dans une interview radiophonique qu'il ferait jeudi une sortie avec des militaires déployés sur ses ordres dans les rues de la capitale Washington, dans une décision jugée autoritariste par l'opposition.

Le président américain a confié à l'animateur conservateur Todd Starnes:

«Je vais faire une sortie ce soir, je pense, avec la police et bien sûr avec l'armée»

Mais il s'est bien gardé de donner plus de détails sur l'horaire et le lieu de ce déplacement.

Donald Trump avait annoncé le 11 août que son gouvernement prenait le contrôle du maintien de l'ordre dans la capitale fédérale afin de la «nettoyer», selon ses mots.

Une criminalité hors de contrôle

Il y a en particulier déployé des militaires de la Garde nationale, une unité de réserve, pour enrayer ce qu'il juge être une criminalité hors de contrôle.

A l'inverse des 50 Etats américains, la municipalité de Washington opère dans le cadre d'une relation particulière avec l'Etat fédéral qui limite son autonomie.

La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, conteste les descriptions apocalyptiques faites de sa ville par la Maison-Blanche, tandis que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente.

Cette décision de Donald Trump a alimenté les reproches de dérive autoritaire formulés par l'opposition démocrate.

Le président républicain avait déjà mobilisé en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, affirmant vouloir rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations musclées d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).

Il s'agissait du premier déploiement de la sorte contre la volonté d'un gouverneur local depuis 1965. (afp/svp)