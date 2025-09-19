Vidéo: twitter

Donald Trump a fait une double bourde chez Charles III

C’est embarrassant, mais pas nouveau chez le 47e président des Etats-Unis. Alors qu’il se vantait d’avoir «résolu» le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, sa langue a fourché devant le premier ministre britannique.

Plus de «International»

Lorsque Donald Trump se plante en direct, on repense toujours à la longue campagne présidentielle durant laquelle le milliardaire s’était moqué quotidiennement des ratés de son adversaire, Joe Biden. Mercredi, durant son faste voyage dans les pénates de Charles III, le président des Etats-Unis, a certainement dû s’en vouloir très fort.

Lors d’une conférence de presse en compagnie du premier ministre britannique Keir Starmer, Donald Trump n’a pas résisté bien longtemps avant de se lancer dans une course folle à la vantardise. Après une large inspiration, sans doute pour tenter en urgence de recouvrer sa mémoire, le gourou MAGA a imposé son statut autoproclamé de président de la paix, en voulant évoquer l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

«Je pense que nous avons résolu la question de l'Aber-Baijan et de l'Albanie, cela a duré des années et n’allait jamais être réglé» Donald Trump et sa légendaire capacité à respecter les pays du reste du monde.

Voici la séquence en question: Vidéo: twitter

C’est embarrassant et pour plusieurs raisons. Personne n’aime voir son nom écorché, encore moins lorsque l’on est une nation. Sans doute un poil plus grave, pas plus tard qu’il y a un mois, il avait reçu les leaders des pays concernés par sa bourde, dans le Bureau ovale, pour signer un accord.

On ose à peine imaginer la tronche qu’ont dû faire Ilham Aliyev et Nikol Pashinyan, en matant la fin de cette course d’école de leur homologue américain en terres royales.

Enfin, c’est ni plus ni moins que la troisième fois que Donald Trump peine à nommer et prononcer le nom de ces deux pays.

En août, dans The Mark Levin Show: «Pour l'Aber-baijan, c'était un gros problème qui a duré 34, 35 ans, euh l'Albanie, je veux dire, pensez-y, ça a duré des années.»

«Pour l'Aber-baijan, c'était un gros problème qui a duré 34, 35 ans, euh l'Albanie, je veux dire, pensez-y, ça a duré des années.» Sur Fox News, il y a quelques jours: tout en maîtrisant la prononciation de l’Azerbaïdjan, il avait de nouveau confondu l’Arménie avec l’Albanie.

Quand ça veut pas... ça veut pas. Même quand on tente de s’approprier le Nobel de la Paix.