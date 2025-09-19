beau temps25°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Albanie: Donald Trump a fait une bourde chez Charles III

Vidéo: twitter

Donald Trump a fait une double bourde chez Charles III

C’est embarrassant, mais pas nouveau chez le 47e président des Etats-Unis. Alors qu’il se vantait d’avoir «résolu» le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, sa langue a fourché devant le premier ministre britannique.
19.09.2025, 14:4719.09.2025, 14:47
Fred Valet
Fred Valet

Lorsque Donald Trump se plante en direct, on repense toujours à la longue campagne présidentielle durant laquelle le milliardaire s’était moqué quotidiennement des ratés de son adversaire, Joe Biden. Mercredi, durant son faste voyage dans les pénates de Charles III, le président des Etats-Unis, a certainement dû s’en vouloir très fort.

Lors d’une conférence de presse en compagnie du premier ministre britannique Keir Starmer, Donald Trump n’a pas résisté bien longtemps avant de se lancer dans une course folle à la vantardise. Après une large inspiration, sans doute pour tenter en urgence de recouvrer sa mémoire, le gourou MAGA a imposé son statut autoproclamé de président de la paix, en voulant évoquer l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

«Je pense que nous avons résolu la question de l'Aber-Baijan et de l'Albanie, cela a duré des années et n’allait jamais être réglé»
Donald Trump et sa légendaire capacité à respecter les pays du reste du monde.

Voici la séquence en question:

Vidéo: twitter

C’est embarrassant et pour plusieurs raisons. Personne n’aime voir son nom écorché, encore moins lorsque l’on est une nation. Sans doute un poil plus grave, pas plus tard qu’il y a un mois, il avait reçu les leaders des pays concernés par sa bourde, dans le Bureau ovale, pour signer un accord.

On ose à peine imaginer la tronche qu’ont dû faire Ilham Aliyev et Nikol Pashinyan, en matant la fin de cette course d’école de leur homologue américain en terres royales.

Enfin, c’est ni plus ni moins que la troisième fois que Donald Trump peine à nommer et prononcer le nom de ces deux pays.

  • En août, dans The Mark Levin Show: «Pour l'Aber-baijan, c'était un gros problème qui a duré 34, 35 ans, euh l'Albanie, je veux dire, pensez-y, ça a duré des années.»
  • Sur Fox News, il y a quelques jours: tout en maîtrisant la prononciation de l’Azerbaïdjan, il avait de nouveau confondu l’Arménie avec l’Albanie.

Quand ça veut pas... ça veut pas. Même quand on tente de s’approprier le Nobel de la Paix.

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
L'UE propose des sanctions inédites contre Israël
Bruxelles a mis sur la table des sanctions inédites contre Israël dans l'objectif «d'améliorer la situation humanitaire à Gaza». Ces mesures ont toutefois peu de chances d'être retenues par les Vingt-Sept.
La Commission européenne a proposé mercredi de taxer certains produits israéliens importés dans l'UE. Les biens les plus pénalisés seraient les importations agro-alimentaires. Les fruits et les produits à base de fruits seraient par exemple soumis à des droits de douane compris entre 8 et 40%. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël.
L’article