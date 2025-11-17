pluie modérée
International
Donald Trump

Revirement inattendu: Trump soutient la publication du dossier Epstein

Donald Trump avait promis pendant la campagne présidentielle des révélations fracassantes sur l&#039;affaire Epstein, avant de tenter de clore le dossier une fois de retour au pouvoir.
Le président américain a procédé à un petit rétropédalage dans l'affaire Epstein.Keystone

Le brûlant dossier Epstein continue de faire couler de l'encre. Donald Trump, un temps réfractaire, a décidé de soutenir la diffusion de l'enquête.
17.11.2025, 06:2017.11.2025, 06:20

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche soutenir un vote à la chambre des représentants des Etats-Unis pour la publication du dossier du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Avant ce revirement, il s'opposait à cette publication.

Le président a écrit sur son réseau social Truth Social:

«Les républicains de la chambre devraient voter pour publier le dossier Epstein, parce que nous n'avons rien à cacher et qu'il est temps de mettre ce canular démocrate derrière nous»

La chambre des représentants doit examiner cette semaine une proposition de loi qui forcerait le ministère de la justice à publier le «dossier Epstein».

«Le ministère de la justice a déjà rendu publiques des dizaines de milliers de pages sur "Epstein" et s'intéresse à plusieurs agents démocrates» concernant leur «relation avec Epstein», a ajouté Donald Trump, citant «Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers».

«Je m'en fiche»

Le président est accusé d'essayer de dissimuler des éléments l'impliquant dans cette affaire en bloquant ce vote, ce que l'intéressé a démenti. Sa position a semé la division dans le camp républicain, habituellement loyal.

Donald Trump a pris ses distances avec des proches alliés «MAGA», dont des parlementaires comme Marjorie Taylor Greene, à laquelle il a retiré ce week-end son soutien pour les élections de 2026. «Certains "membres" du parti républicain sont "utilisés" et on ne peut pas laisser cela se produire», a lancé le dirigeant.

Affaire Epstein: Trump «savait à propos des filles»

«La commission de surveillance de la chambre peut avoir tout ce à quoi elle a légalement droit. Je m'en fiche», a-t-il encore affirmé dans son message.

L'affaire Epstein a été relancée la semaine dernière par la publication de courriers électroniques du financier new-yorkais Epstein, au carnet d'adresses particulièrement bien rempli. Donald Trump «savait à propos des filles» agressées sexuellement et a même «passé plusieurs heures» avec l'une d'elles, affirment des emails de Jeffrey Epstein, dévoilés par des parlementaires démocrates. (sda/ats/afp/svp)

