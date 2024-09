Parmi les supporters installés derrière Donald Trump ce soir du 12 septembre à Tucson, en Arizona, au moins six personnes ont été victimes d'une mystérieuse infection aux yeux. Keystone

Un étrange mal frappe des partisans de Trump après un rallye en Arizona

Quelques heures seulement après s'être installés derrière l'ancien président lors d'un rassemblement à Tucson, le 12 septembre, plusieurs partisans de Donald Trump affirment avoir souffert d'une douleur «insupportable» à l'oeil. Pour l'heure, le mystère reste entier.

Parmi les victimes, une certaine Mayra Rodriguez. Figure importante du Parti républicain et farouche militante anti-avortement, la quadragénaire a expliqué à la chaîne locale News4 Tucson qu'elle avait apprécié l'allocution du candidat... jusqu'à ressentir une vive douleur en rentrant à la maison. «Dès que nous sommes partis et que nous sommes sortis, mes yeux ont commencé à brûler», a expliqué cette ancienne supportrice d'Hillary Clinton, établie à Phoenix.

Mayra Rodriguez (à droite de l'image, avec un panneau) a souffert d'une vive douleur juste après avoir quitté le meeting de Trump. Image: AP

Constatant que son état ne cesse d'empirer, Marya Rodriguez fonce aux urgences le jour-même, où une infirmière lui demande si elle est certaine de ne pas avoir été «aspergée par quelque chose». Négatif. Les médecins n'étant pas en mesure de déterminer la cause de ses blessures, Mayra rentre chez elle. Sans voir d'amélioration le lendemain.

«Quand j'essaie d'ouvrir les yeux, je ne vois rien. Je vois une lumière vive. J'ai très mal quand j'ouvre les yeux. J'ai cette lingette froide que je dépose et que j'enlève constamment. C'est horrible» Marya Rodriguez, dimanche, à la chaîne locale News4 Tucson.

La vision de la trumpiste n'a commencé à s'éclaircir que quelques jours plus tard. Sa cécité ne semble donc pas permanente.

Le lendemain, le problème ne s'était pas amélioré. capture d'écran: youtube/News 4 Tucson

Quelques jours après l'apparition des symptômes, Mayra Rodriguez ne sait toujours pas ce qui s'est passé. capture d'écran: youtube/News 4 Tucson

Mayra ne sera pas la seule à souffrir. Plusieurs autres personnes présentes sur la scène lors du rallye de Tucson ont fait part de symptômes similaires. «Ça a empiré de plus en plus, mes yeux pleuraient beaucoup, mon nez a commencé à couler, puis j'ai commencé à sentir mon visage devenir très rouge et j'avais l'impression que mon cou était en feu. Ça n'a fait qu'empirer à partir de là», a confié une participante, sous couvert d'anonymat, à la télévision locale. Son frère, également présent dans les gradins, a décrit de son côté une douleur «insupportable».

«Mes yeux étaient rouges comme l'enfer»

Si l'équipe de campagne de Trump a promis aux victimes d'enquêter sur l'incident, le Secret Service a indiqué qu'il n'avait pas été informé des blessures signalées plus tôt. En revanche, assure l'agence, aucune menace connue ne pesait sur l'ancien président lors du rassemblement.

Reste que cet étrange phénomène est survenu quelques jours seulement avant la seconde tentative d'assassinat présumée du républicain sur son parcours de golf de West Palm Beach, en Floride. Preuve supplémentaire que cette campagne est un terrain dangereux, pour les candidats comme pour leurs électeurs. (mbr)