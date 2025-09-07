Trump envoie un «dernier avertissement» au Hamas sur les otages

Donald Trump.Keystone
Le président américain Donald Trump hausse le ton et adresse un ultimatum au Hamas sur les otages de Gaza.
07.09.2025, 22:5707.09.2025, 22:57
Donald Trump a annoncé dimanche avoir envoyé un «dernier avertissement» au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza. Il a assuré avoir «averti» le mouvement armé «des conséquences en cas de refus».
«Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps pour le Hamas d'accepter également. J'ai averti le Hamas des conséquences en cas de refus. Ceci est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre!», écrit le président américain sur son réseau Truth Social. (ats)
