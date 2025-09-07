ciel clair17°
Israël

Des tours d'habitation détruites à Gaza

epaselect epa12359891 A person carrying a doll painted red symbolizing a bloodied child participates in a &#039;Draw the red line for Gaza&#039; protest against Israel&#039;s military operations in th ...
Des manifestations en soutien à la Palestine ont lieu partout dans le monde.Keystone

Des tours d'habitation détruites à Gaza

Israël a confirmé vouloir prendre le contrôle de Gaza-ville. L'Etat hébreux a bombardé la localité ce week-end.
07.09.2025, 21:1407.09.2025, 21:14
L'armée israélienne a bombardé dimanche une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza, après l'annonce par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, d'une extension des opérations militaires dans cette agglomération, dont Israël a affirmé vouloir prendre le contrôle.

Des témoins ont indiqué que le bâtiment a été détruit, sans que la frappe, précédée d'un appel de l'armée à évacuer les lieux, n'ait fait de blessés, selon la Défense civile de la bande de Gaza.

«Nous ne sommes pas des terroristes»: 890 manifestants arrêtés à Londres

Il s'agit de la troisième tour d'habitation de Gaza-ville, présentée par Israël comme le dernier grand bastion du Hamas, à avoir été détruite en trois jours par des bombardements israéliens après des appels à évacuer.

«Il y a peu de temps, l'armée a frappé un immeuble de grande hauteur utilisé par l'organisation terroriste Hamas dans la zone de Gaza-Ville», a affirmé dimanche un communiqué militaire.

L'armée avait plus tôt appelé à évacuer l'immeuble Al-Rouya dans le sud-ouest de la ville, située dans le nord du territoire palestinien dévasté par près de deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. L'armée ajoute:

«Dans le cadre de leurs préparatifs face à une opération de l'armée, des terroristes du Hamas avaient placé de nombreux explosifs à proximité de l'immeuble, dans le but de blesser les soldats israéliens»

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal a confirmé à l'AFP que la tour Al-Rouya avait été «bombardée par l'aviation israélienne», sans faire de blessés.

Il a indiqué que 31 personnes avaient été tuées dimanche par les forces israéliennes dans l'ensemble du territoire. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier les bilans et affirmations des différentes parties.

L'armée fait état de deux projectiles tirés depuis Gaza vers Israël

Le bombardement «a fait trembler la terre, comme un séisme», a affirmé à l'AFP un témoin, Mohammed al-Nazli, habitant du quartier de Tal al-Hawa où s'élevait la tour. «La fumée a couvert la zone, et nous avions du mal à respirer», a-t-il ajouté. Il résume:

«L'immeuble a été complètement détruit, il s'est effondré au sol»

«Depuis trois jours, l'armée israélienne bombarde des tours et des immeubles (...) c'est terrifiant, et nous ne savons pas ce qui nous attend encore», a dit Mohammed al-Nazli. Vendredi et samedi, les forces israéliennes ont détruit deux autres tours d'habitations dans la ville de Gaza, accusant le Hamas, qui dénonce des «mensonges», d'utiliser ces bâtiments pour opérer.

Une opération planifiée

Samedi, l'armée a appelé la population de Gaza-ville à évacuer vers la zone déclarée «humanitaire» d'al-Mawasi (sud), qui comprend selon elle des «infrastructures humanitaires», et est approvisionnée en nourriture et médicaments. Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, et affirmé qu'environ 100 000 personnes avaient déjà quitté les lieux. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.

Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé jusque là le début de l'offensive de grande envergure contre la ville de Gaza approuvée en août, avec comme objectif affiché d'en prendre le contrôle, de venir à bout du Hamas et de libérer les otages restant captifs depuis le 7-Octobre.

Lausanne: une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens

Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville, dont elle affirme désormais contrôler 40%. (ats/afp)

Ces Chinoises nous ont révélé leur secret du bonheur
En Chine, de plus en plus de communautés entièrement féminines se créent. Les femmes sont séduites et s'échappent ainsi des pressions culturelles et sociales liées à leur genre.
Un potager, des oies, mais pas d'homme: ce gîte rural fait partie des communautés féminines qui essaiment en Chine. Les femmes y cherchent détente et entraide, loin des pressions socio-professionnelles et des jugements masculins.
L’article