bien ensoleillé17°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump au Royaume-Uni: le déroulé d'une visite cruciale

epa12377890 British Armys Grenadier Guards, Coldstream Guards and Scots Guards rehearse their guard of honour ceremonial duties at Wellington Barracks ahead of US President Donald J. Trumps state vi ...
Préparatifs à Londres pour la visite de Donald Trump.Keystone

Trump au Royaume-Uni: le déroulé d'une visite cruciale

Le premier ministre britannique Keir Starmer et la famille royale s'apprêtent à déployer le tapis rouge au président américain. Entre cortège en carrosse et recueillement sur la tombe d'Elizabeth II, on fait le point cette visite d'Etat.
15.09.2025, 09:2915.09.2025, 09:29
Danny Kemp, Peter Hutchison, londres/afp
Plus de «International»

Tapis rouge pour Donald Trump: le Royaume-Uni déploie son faste royal pour faire la cour à celui qui va devenir le premier président américain à recevoir les honneurs d'une seconde visite d'Etat, mercredi et jeudi. Sa première, au cours de laquelle il avait été reçu par la reine Elizabeth II à Buckingham Palace, remonte à 2019.

Cortège en carrosse aux côtés du roi Charles III, défilé aérien, dîner royal au château de Windsor: la monarchie britannique sort le grand jeu pour flatter ce grand admirateur de la famille royale et amateur de pompe monarchique. Avec l'idée de le mettre dans les meilleures dispositions pour son entrevue avec le premier ministre britannique Keir Starmer, avec échanges commerciaux, droits de douane et guerre en Ukraine au menu des discussions.

epa12269030 British Prime Minister Keir Starmer (L) and US President Donald J. Trump (R) gesture as they speak to the media ahead of the leader&#039;s meeting at the Trump Turnberry golf resort in Tur ...
Keir Starmer et Donald TrumpKeystone

Le tout à distance de Londres, où une grande manifestation contre le milliardaire républicain doit être organisée mercredi.

«Relation spéciale»

Pas politiquement proche des orientations politiques trumpistes, le dirigeant travailliste s'est employé à s'attirer ses faveurs depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. «C'est vraiment spécial, ce n'est jamais arrivé auparavant, c'est sans précédent», a insisté Keir Starmer en février, quand il avait remis l'invitation royale à une visite d'Etat en main propre au président américain dans le Bureau ovale.

En recevant la prestigieuse missive, Donald Trump avait qualifié le roi Charles - traité pour un cancer dont la nature n'a jamais été dévoilée - d'«homme formidable». Le milliardaire républicain - dont la mère était Ecossaise - a encensé à maintes reprises sa précédente visite d'Etat, il y a six ans, au cours de son premier mandat.

FILE - U.S. President Donald Trump and Britain&#039;s Prince Charles toast, during the Return Dinner in Winfield House, the residence of the Ambassador of the United States of America to the UK, in Re ...
Le roi Charles et Donald Trump en 2019Keystone

Celle à venir, avec un Donald Trump qui bouscule l'ordre international depuis son retour au pouvoir, est cruciale pour le Royaume-Uni, attaché à sa fameuse «relation spéciale» avec Washington.

«Un accord nucléaire majeur»

Ce sont le prince héritier William et son épouse Kate qui accueilleront Donald Trump et la première dame Melania à Windsor, à l'ouest de Londres, mercredi. Le roi Charles et la reine Camilla proposeront ensuite au couple Trump tour en carrosse, cérémonie militaire et défilé aérien, avant un dîner d'Etat. Le président américain ira aussi se recueillir sur la tombe de la reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022, dans la chapelle St George.

Place à la politique jeudi. Keir Starmer cherchera à capitaliser sur le fait que le Royaume-Uni a été un des premiers pays à conclure un accord commercial avec Washington et à éviter ainsi de pires droits de douane imposés par Donald Trump. Ce dernier se rendra dans la résidence de campagne du premier ministre britannique, à Chequers, accompagné par une délégation de dirigeants d'entreprises américaines, et les deux dirigeants devraient y signer «un partenariat technologique de pointe» et «un accord nucléaire civil majeur».

Trump annonce un accord «total» avec le Royaume-Uni

Au cœur des discussions également, l'Ukraine, Keir Starmer faisant partie des dirigeants européens qui œuvrent activement pour poursuivre le soutien au pays envahi par la Russie en 2022, quand Donald Trump a lui réintégré Vladimir Poutine sur la scène internationale.

L'affaire Epstein

Pour une de ses rares apparitions publiques, Melania Trump aura son propre programme jeudi. La première dame ira admirer la maison de poupées de la reine Mary à Windsor avec Camilla et participera à un événement éducatif avec Kate, qui a repris progressivement ses activités officielles après son cancer.

La pompe abondante n'effacera pas les sujets de tension en coulisses. La Maison Blanche a spécifié que Donald Trump abordera avec le premier ministre britannique l'importance de «la liberté d'expression au Royaume-Uni» - un thème qui lui est cher et que son ex-proche allié Elon Musk a évoqué dans un rassemblement d'extrême droite à Londres ce week-end.

KEYPIX - epa12373348 Protesters display a placard among Union Flags during a &#039;Unite the Kingdom&#039; rally in central London, Britain, 13 September 2025. Two opposing demonstrations, involving t ...
Importante mobilisation d'extrême droits à Londres ce week-end.Keystone

Autre point délicat: l'affaire Jeffrey Epstein, qui empoisonne depuis plusieurs mois la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis. Keir Starmer a limogé la semaine dernière l'ambassadeur britannique à Washington Peter Mandelson pour ses liens avec le délinquant sexuel mort en prison en 2019.

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Voici les pays où la météo extrême a coûté le plus cher en Europe
Une étude présente les coûts macroéconomiques engendrés par la canicule, les sécheresses et autres inondations cet été au sein de l'Union européenne. Dans certains pays, ils dépassent les 10 milliards d'euros.
Les vagues de chaleur, sécheresses et inondations qui ont marqué l'été 2025 ont engendré 43 milliards d'euros (40 milliards de francs) de pertes pour l'économie européenne, selon une étude publiée lundi. Elle souligne que ces coûts immédiats ne sont qu'un début.
L’article