Donald Trump

Trump subit un revers dans sa guerre contre les villes démocrates

Members of the National Guard patrol along the National Mall, Friday, Oct. 24, 2025, in Washington. (AP Photo/Mariam Zuhaib) Washington Daily Life
Des membres de la Garde nationale lors d'une patrouille à Washington, fin octobre. Keystone
Une juge fédérale a infligé un nouveau camouflet à Donald Trump dans son affrontement avec plusieurs villes démocrates, en ordonnant le retrait de la Garde nationale de Washington. La décision, suspendue pour 21 jours, ouvre la voie à une bataille juridique à haut enjeu.
20.11.2025, 23:0420.11.2025, 23:04

Une juge fédérale américaine a ordonné jeudi le retrait des militaires de la Garde nationale de la capitale, Washington. Il s'agit d'un nouveau revers pour Donald Trump dans son bras de fer avec des villes et Etats démocrates. Mais la juge Jia Cobb a aussitôt assorti sa décision d'un sursis de 21 jours, jusqu'au 11 décembre, afin de permettre au gouvernement de faire appel.

Trump s'en prend à des élus démocrates et évoque la «peine de mort»

Depuis juin, le président républicain a envoyé la Garde nationale successivement à Los Angeles (ouest), Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates, disant ces renforts nécessaires pour lutter contre la criminalité et appuyer la police fédérale de l'immigration (ICE).

A protester confronts an Immigration and Customs Enforcement officer outside of an ICE facility in Broadview, Friday, Sept. 19, 2025. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP) Trump Immigration Chica ...
Une manifestante face à un agent de l'ICE, à Chicago, en septembre dernier.Keystone

A la suite du déploiement en août de la Garde nationale dans la capitale, la municipalité a saisi la justice, accusant l'exécutif fédéral d'outrepasser ses pouvoirs. Quelque 2175 militaires de la Garde nationale sont actuellement déployés à Washington, dont 1.245 envoyés d'autres Etats du pays, selon les dernières statistiques militaires.

Statut unique

La juge donne jeudi raison à la municipalité, considérant que le gouvernement fédéral a «agi contrairement à la loi en déployant la Garde nationale de Washington pour des missions de dissuasion de la criminalité sans demande des autorités civiles de la ville».

Elle conclut également que la loi ne l'autorise pas à solliciter l'envoi à Washington d'effectifs de la Garde nationale d'autres régions du pays. La municipalité de Washington, au statut unique, n'est rattachée à aucun Etat américain, et dispose d'une autonomie limitée puisque le Congrès a compétence sur ses affaires.

Les Etats-Unis préparent une surveillance totale des réseaux sociaux

La justice a bloqué en octobre jusqu'à nouvel ordre des déploiements similaires à Chicago (nord) et Portland (ouest). L'administration Trump a saisi en urgence il y a plus d'un mois la Cour suprême à majorité conservatrice pour obtenir l'autorisation de déployer la Garde nationale à Chicago, mais celle-ci ne s'est toujours pas prononcée.

Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés. (mbr/ats)

