Ce fan de Trump est en réalité payé par la Maison-Blanche

Trois cent mille followers, un avatar coiffé d’une casquette rouge et une dévotion totale, presque louche, à Donald Trump. Derrière le compte X «Johnny Maga», qui avait qualifié de «chef-d’oeuvre» la vidéo des Obama représentés en singes, se cache un employé de l’administration.

Ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la sphère MAGA l’ont déjà vu aperçu sur les réseaux sociaux. Un lèche-bottes de première. Un fan hardcore. De loin le Swiftie le plus assidu, prolifique et extrême de Donald Trump, de sa politique et même de sa famille.

Depuis 2021, la moindre actualité politique (mais pas que) est un excellent prétexte pour couvrir son gourou de 79 ans de lauriers tellement dégoulinants qu’ils en deviennent douteux.

Son pseudonyme? Johnny Maga.

Ces derniers jours: «Je l’aime tellement😭»

«Il n'y en aura jamais d'autres comme lui♥️»

«Trump conquiert le cœur et l'esprit des Groenlandais grâce à une démonstration historique de soft power. Comment fait-il pour être aussi doué?»

«Oh mon dieu, la tenue de Trump est vraiment impressionnante»

Bien sûr, la dévotion de ce compte X ne s’est jamais limitée à la «beauté» et au «génie» du président des Etats-Unis, mais l’amour transi, quasi naïf, qui se dégage de ses publications détourne parfois l’attention de sa véritable mission: influencer politiquement l’opinion publique. Et tous les moyens sont bons, souvent les moins honorables.

Au début du mois, Johnny Maga avait, par exemple, qualifié de «chef-d’oeuvre» la séquence générée par IA du couple Obama représenté en singes. Une vidéo partagée par Donald Trump sur son compte Truth Social et supprimée depuis, tant l’affaire avait suscité une vive polémique. La Maison-Blanche s’était justifiée en accusant un stagiaire de l’avoir «publiée par erreur».

Trump, lui, a simplement affirmé qu’il est «le président le moins raciste que vous ayez eu depuis longtemps».

Johnny Maga, 300 000 followers, a d’abord été l’un des piliers du soft power en ligne de la campagne du candidat républicain. Son avatar tiré de l’univers des NFT et coiffé d’une casquette rouge intervient désormais partout où Donald Trump a besoin d’un petit coup de pouce populaire et une grosse manipulation de la vérité.

Ce fut notamment le cas lorsque des agents de l’immigration ont tué deux Américains à Minneapolis.

«Ils sont en train de brûler le drapeau américain à Minneapolis. Et ils s'attendent vraiment à ce que vous croyiez que l'ICE a tiré sur un civil innocent?»

Cette semaine, après cinq ans de militantisme aveugle, un méchant rebondissement a bouleversé l’existence de ce cheerleader de Donald Trump. Une enquête du média américain Wired révèle que ce compte X est en réalité tenu par un employé de la Maison-Blanche de 27 ans.

Vous avez bien lu. Celui qui voulait se faire passer pour le fan le plus sincère et endurant du président n’est autre qu’un fonctionnaire. Plus précisément, Garrett Wade, 27 ans, gère les réseaux sociaux de l’administration Trump et reçoit un salaire annuel de 74 500 dollars en qualité de «responsable de la communication rapide».

Le jeune homme est notamment chargé de piloter les comptes officiels de la Maison-Blanche, principalement sur X, où les publications sortent souvent de la retenue généralement attendue des organes politiques officiels. Si Wired est parvenu à confondre le propriétaire de ce compte crée en septembre 2001, c’est notamment grâce au numéro de téléphone utilisé à la création de Johnny Maga.

Ce n’est pas un secret, la dernière campagne de Donald Trump a bénéficié d’un soutien et d’un relais puissant sur les réseaux sociaux. Des leaders d’opinion hyper connectés, qui se sont montrés capables de faire voter la jeunesse mâle conservatrice, et même latino, en faveur du candidat républicain.

Une caisse de résonance qui a désormais son rond de serviette au sommet du pouvoir. Dan Bongino, l’actuel directeur adjoint du FBI, fut un puissant commentateur politique conservateur avant d’installer ses affaires au J. Edgar Hoover Building de Washington.

Le département de la Défense, piloté par l’ancien animateur télé Pete Hegseth, emploie lui aussi plusieurs créateurs de contenu MAGA qui, pour certains, continuent d’œuvrer dans leurs émissions respectives. C’est notamment le cas de Graham Allen, directeur des médias sociaux du récemment renommé «ministère de la Guerre» et toujours au micro de Dear America.

Or, la double vie de Garrett Wade, qui semble jouer un rôle clé dans la propagande de Donald Trump, n’a jamais été assumée par l’administration et c’est ce qui inquiète Wired et l’un de ses interlocuteurs:

«Les citoyens ont le droit de savoir qui tente de manipuler l'opinion publique et de savoir s'ils sont victimes de manipulation politique. Le conflit d'intérêts qui entoure ce compte et l'absence de divulgation constituent une violation de la confiance du public» Samuel Woolley, professeur à l'Université de Pittsburgh, spécialiste de la désinformation et de l'éthique des médias, cité par Wired

Si, sur X, le compte Johnny Maga est suivi et repartagé par la totalité des personnalités de premier plan du mouvement MAGA, de toute la famille Trump au vice-président JD Vance, impossible pour l’heure de savoir quelles publications officielles ont été écrites sous la responsabilité de Garrett Wade.

Un conflit éthique qui déborde même sur son couple, puisque son épouse n’est autre qu’Allison Schuster Wade, une attachée de presse adjointe de la Maison-Blanche.

Allison Schuster Wade, aux côtés de son mari qui se cache derrière Johnny Maga et de Donald Trump images: dr

Pour ne rien arranger, Wired a découvert que le dernier employeur de Garrett Wade, Taylor Budowich, à la tête du cabinet de conseil en stratégie numérique baptisé Opinion Architects, a été rémunéré par Make America Great Again Inc. durant la campagne à hauteur de 325 000 dollars. Il était également directeur exécutif de MAGA Inc. et chef de cabinet adjoint jusqu’en septembre 2025.

Quelle a été la mission exacte de celui qui se cache derrière Johnny Maga depuis quatre ans? Mystère. Pour l’heure, la Maison-Blanche refuse de commenter cette enquête et Johnny Maga continue d'alimenter son compte comme rien ne s'était passé.