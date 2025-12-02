bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Fin des spéculations: Donald Trump est en très bonne santé

KEYPIX - President Donald Trump waves as he and first lady Melania Trump arrive on Air Force One, Sunday, Nov. 30, 2025, at Joint Base Andrews, Md. (KEYSTONE/AP Photo/Alex Brandon)
Donald Trump se porte très bien, selon son médecin.Image: keystone

«Soupçon clinique» sur la santé de Trump: son médecin intervient

Le président des Etats-Unis est en excellente forme, selon son médecin personnel. Un examen médical mené en octobre, dont les résultats n'ont pas été rendus publics, avait suscité un flot de rumeurs.
02.12.2025, 11:5302.12.2025, 11:53

Donald Trump se porte très bien. Selon Sean Barbabella, son médecin personnel, les examens d’imagerie réalisés en octobre seraient «tout à fait normaux». Dans un communiqué diffusé par la Maison-Blanche, il assure que le cœur du président, comme sa région abdominale, sont en bonne santé.

Le système cardiovasculaire de Trump serait même dans un «excellent état», rapporte CNN.

«Tous les organes essentiels paraissent très sains et correctement irrigués. Tout ce qui a été examiné fonctionne normalement, sans problème aigu ou chronique.»
Le communiqué de la Maison-Blanche

Selon ce communiqué, Donald Trump a bénéficié en octobre d’un examen approfondi recommandé aux hommes de sa tranche d’âge... et non en raison d’indices inquiétants sur sa santé.

Trump fait l'éloge d'un médecin controversé

Les rumeurs sur la santé du président se sont multipliées ces dernières semaines. A plusieurs reprises, le chef d’Etat de 79 ans est apparu avec des taches voyantes sur la main, dissimulées par du maquillage, ou avec des chevilles nettement enflées. Il a aussi semblé somnoler récemment lors d’un évènement dans le Bureau ovale.

Le flou entretenu autour de l’examen d’octobre a également alimenté les spéculations. Donald Trump a dû passer une IRM, l’une des technologies d’imagerie médicale les plus modernes et précises, et les résultats ont été gardés sous clé. Ce week-end, le président a affirmé ne pas savoir ce que l'IRM visait à examiner, mais s’est dit parfaitement disposé à en rendre les conclusions publiques.

The right hand of President Donald Trump has a bandage on it as he speaks with reporters while in flight on Air Force One from his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., to Joint Base Andrews, Sunday, ...
La main de Donald Trump lors d’une apparition publique le 30 novembre.Image: keystone

Un cardiologue interrogé par CNN a toutefois souligné que les IRM cardiaques préventifs ne font pas partie de l'examen de routine, «même à un âge avancé».

«Cet examen a manifestement été réalisé en raison d’un soupçon clinique»

On sait que le président souffre d’une insuffisance veineuse chronique. Cette affection entraîne une accumulation de sang dans les veines, pouvant provoquer des changements d’apparence de la peau et, dans les cas graves, des ulcères ou une embolie pulmonaire.

Une agence sanitaire promeut une fausse théorie sur les vaccins

Le New York Times a récemment consacré un long article aux signes de l’âge chez Trump. Le président y a réagi en insultant l’autrice et en multipliant les attaques personnelles. Donald Trump est le plus âgé des présidents états-uniens à avoir prêté serment. Son état de santé est d’autant plus scruté que son prédécesseur, Joe Biden, a terminé son mandat en affichant des signes marqués de vieillissement, ce que Donald Trump n'a pas manqué de pointer du doigt. (con)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump

L'extravagant cadeau à Donald Trump de la part du Qatar

1 / 16
L'extravagant cadeau à Donald Trump de la part du Qatar

La famille royale du Qatar a offert un jumbo jet Boeing 747-8 de luxe au président Donald Trump pour qu'il le rénove.
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump fait l'éloge d'un médecin controversé
Marc Siegel, un docteur connu pour ses positions polémiques sur le Covid, sort un nouveau livre. L'ouvrage a été promu par Donald Trump sur Truth Social.
Donald Trump, qui prodigue régulièrement des conseils de lecture, a fait l'éloge dimanche du nouveau livre du Dr Marc Siegel, consultant médical sur la chaîne conservatrice Fox News, connu notamment pour ses positions controversées durant l'épidémie de Covid-19.
L’article