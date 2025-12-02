Fin des spéculations: Donald Trump est en très bonne santé

Donald Trump se porte très bien, selon son médecin. Image: keystone

«Soupçon clinique» sur la santé de Trump: son médecin intervient

Le président des Etats-Unis est en excellente forme, selon son médecin personnel. Un examen médical mené en octobre, dont les résultats n'ont pas été rendus publics, avait suscité un flot de rumeurs.

Plus de «International»

Donald Trump se porte très bien. Selon Sean Barbabella, son médecin personnel, les examens d’imagerie réalisés en octobre seraient «tout à fait normaux». Dans un communiqué diffusé par la Maison-Blanche, il assure que le cœur du président, comme sa région abdominale, sont en bonne santé.

Le système cardiovasculaire de Trump serait même dans un «excellent état», rapporte CNN.

«Tous les organes essentiels paraissent très sains et correctement irrigués. Tout ce qui a été examiné fonctionne normalement, sans problème aigu ou chronique.» Le communiqué de la Maison-Blanche

Selon ce communiqué, Donald Trump a bénéficié en octobre d’un examen approfondi recommandé aux hommes de sa tranche d’âge... et non en raison d’indices inquiétants sur sa santé.

Les rumeurs sur la santé du président se sont multipliées ces dernières semaines. A plusieurs reprises, le chef d’Etat de 79 ans est apparu avec des taches voyantes sur la main, dissimulées par du maquillage, ou avec des chevilles nettement enflées. Il a aussi semblé somnoler récemment lors d’un évènement dans le Bureau ovale.

Le flou entretenu autour de l’examen d’octobre a également alimenté les spéculations. Donald Trump a dû passer une IRM, l’une des technologies d’imagerie médicale les plus modernes et précises, et les résultats ont été gardés sous clé. Ce week-end, le président a affirmé ne pas savoir ce que l'IRM visait à examiner, mais s’est dit parfaitement disposé à en rendre les conclusions publiques.

La main de Donald Trump lors d’une apparition publique le 30 novembre. Image: keystone

Un cardiologue interrogé par CNN a toutefois souligné que les IRM cardiaques préventifs ne font pas partie de l'examen de routine, «même à un âge avancé».

«Cet examen a manifestement été réalisé en raison d’un soupçon clinique»

On sait que le président souffre d’une insuffisance veineuse chronique. Cette affection entraîne une accumulation de sang dans les veines, pouvant provoquer des changements d’apparence de la peau et, dans les cas graves, des ulcères ou une embolie pulmonaire.

Le New York Times a récemment consacré un long article aux signes de l’âge chez Trump. Le président y a réagi en insultant l’autrice et en multipliant les attaques personnelles. Donald Trump est le plus âgé des présidents états-uniens à avoir prêté serment. Son état de santé est d’autant plus scruté que son prédécesseur, Joe Biden, a terminé son mandat en affichant des signes marqués de vieillissement, ce que Donald Trump n'a pas manqué de pointer du doigt. (con)

