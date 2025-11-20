ciel couvert
USA: Une agence sanitaire promeut une fausse théorie sur les vaccins

USA: Cette agence sanitaire promeut une fausse théorie sur les vaccins

Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. speaks during a press conference about Utah&#039;s new fluoride ban, food additives and SNAP funds legislation, Monday, April 7, 2025, in Salt ...
Le texte a été en grande partie remplacé par des éléments de langage reprenant ceux du ministre de la Santé Robert Kennedy Jr.Keystone
La santé publique américaine est secouée après que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont repris une théorie discréditée liant vaccins et autisme, sous l’impulsion du ministre de la Santé de Donald Trump. Un virage vivement dénoncé par la communauté médicale, unanime sur l’absence totale de lien scientifique.
20.11.2025, 21:3120.11.2025, 21:31

La principale agence sanitaire des Etats-Unis relaie désormais une fausse théorie sur les liens supposés entre les vaccins et l'autisme. Un revirement impulsé par le ministre de la Santé de Donald Trump qui a été largement condamné jeudi par les médecins et experts.

Dans une mise à jour de son site internet survenue dans la soirée de mercredi, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont radicalement changé leur réponse aux rumeurs sur un lien éventuel entre les vaccinations infantiles et le trouble du neurodéveloppement du spectre de l'autisme.

Jusqu'ici, l'agence rappelait que nombre d'études ont «démontré qu'il n'existe aucun lien entre la vaccination et le développement d'un trouble du spectre autistique», une conclusion identique à celle des plus grandes instances sanitaires et scientifiques américaines ou mondiales comme l'OMS.

Jeudi, ce texte a été en grande partie remplacé par des éléments de langage reprenant ceux du ministre de la Santé Robert Kennedy Jr, lequel relaye depuis des années des théories du complot sur les vaccins contre le Covid-19 comme sur de prétendus liens entre vaccination et autisme. L'agence stipule désormais que son précédent démenti n'était «pas fondé sur des preuves» et accuse les autorités sanitaires d'avoir ignoré les études soutenant un tel lien.

Aucun lien

Le site de la CDC peut cependant prêter à une certaine confusion car y perdurait jeudi une mention, certes unique, au fait que «les vaccins ne causent pas l'autisme», conséquence d'une injonction émise par un parlementaire en désaccord avec le message de l'administration de Trump sur les vaccins.

Des années de recherche ont démontré qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les vaccinations et l'autisme ou d'autres troubles du développement neurologique. La fausse théorie liant le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l'autisme provient d'une étude truquée publiée en 1998, retirée depuis, et dont les résultats ont été maintes fois démentis par des travaux postérieurs.

Des associations de soignants et de chercheurs ainsi que d'anciens employés des CDC ont dénoncé le revirement.

«Ne faites pas confiance à cette agence»
Demetre Daskalakis, ancien haut fonctionnaire des CDC, sur

Demetre Daskalakis a démissionné à l'été en dénonçant l'instrumentalisation politique croissante de l'agence.

«Plus de 40 études de grande qualité» ont été menées depuis 1998 «sur plus de 5,6 millions de personnes», a rappellé Susan Kressly, présidente de l'Académie américaine de pédiatrie dans un communiqué.

Et d'insister: «la conclusion est claire et sans ambiguïté: il n'existe aucun lien entre les vaccins et l'autisme. Quiconque répète ce mythe nuisible est mal informé ou cherche intentionnellement à induire les parents en erreur». (mbr/ats)

