Vidéo: watson

Combien de fois a-t-il dit «Elon»? On a compté

Donald Trump et Elon Musk sont visiblement les meilleurs amis du monde. Le nouveau président élu ne tarit pas d'éloge sur celui qui l'a bien aidé retourner à la Maison-Blanche.

Avec son réseau social X, sa participation a des meetings et ses 116 millions de dollars investis dans la campagne électorale de Doland Trump, le milliardaire Elon Musk est l'un des principaux artisans de la victoire du nouveau président des Etats-Unis. Les deux compères ont passé pas mal de temps ensemble ces dernières semaines, jusqu'à la soirée électorale où on a pu les voir côte à côte dans la propriété de Trump, à Mar-a-Lago, en Floride.

Dans son discours de victoire, Donald Trump n'a pas oublié de remercier Elon Musk. Le nom du milliardaire le plus riche de la planète a donc été prononcé un nombre incalculable de fois, au point qu'on les a comptés, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Il n'a pas manqué non plus de lui déclarer son amour:



«Il est formidable, on a fait campagne ensemble. Il a envoyé une fusée la semaine dernière, je l'ai vue revenir, c'était sublime, la tour a attrapé la fusée comme un bébé. Seul Elon est capable de faire ça, c'est pour ça que je t'aime Elon» Donald Trump

Reste à savoir si Elon gardera une place dans l'ombre ou s'il récupérera un rôle dans le nouveau gouvernement à venir. C'est dans tous les cas un pari gagnant pour le patron de Space X, puisque le président sera à son écoute les quatre prochaines années.

Les actions Tesla ont ainsi bondi de 15% après l'élection de Trump, lui faisant gagner au passage une fortune phénoménale. Selon Bloomberg, le média spécialisé dans la finance, Elon Musk devrait bientôt dépasser les 300 milliards de dollars.