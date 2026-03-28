Trump au bord du gouffre? Votre best of des caricatures

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!



Alors, vous avez passé une belle semaine?

Pendant ce temps, certains risquent de toucher le fond...

Qui se souvient de Baghdad Bob

Remember Baghdad Bob?



[image or embed] — Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. März 2026 um 04:41 L’ancien ministre irakien, illustre propagateur de bobards quant à l'état du conflit dans son pays (à l’époque de Saddam Hussein) était également connu en Occident sous le nom de «Comical Ali».

Une autre «opération spéciale»?

RIP Chuck Norris

Volume au max...

Bombardement de mensonges?

«Mission accomplie»

Tous les leviers sont bons?

Et, bien sûr, notre moment préféré à toutes et tous: le Chappatte de la semaine

Non, ça n'a rien à voir avec les Etats-Unis, on sait. Initiative pour limiter la population suisse à 10 millions - © Chappatte dans Le Temps, Genève 👉chappatte.com



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 24. März 2026 um 21:18

Des fanatiques religieux? Eh oui, il y en a aussi en occident

On ne va pas se mentir, ces temps, on a toutes et tous un peu eu envie de crier: POURQUOI?!

Vous reprendrez bien un peu de vies humaines sacrifiées?

Qu'est-ce qu'ils vont faire des agents ICE, quand il n'y aura plus de migrants à expulser?

En tout cas, bonne chance à tous les voyageurs à destination des Etats-Unis!

Prochain arrêt, des élections présidentielles à la sauce ICE?

Allez, vous avez mérité votre petite douceur en images, dans ce monde de brutes.

This is Stan. He is the guardian of the stairs. It's his first day and he's a little nervous. Really hoping you don't try to pass. 12/10 (TT: stanthehotdawg)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. März 2026 um 22:40

(dsc/dal/dag)