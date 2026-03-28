Trump au bord du gouffre? Votre best of des caricatures
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!
Alors, vous avez passé une belle semaine?
#trump #news #war #iran #epstein— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 21. März 2026 um 00:04
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Pendant ce temps, certains risquent de toucher le fond...
Rolling towards the abyss. Today's cartoon by Marco De Angelis. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #oil #USA #Hormuz— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 23. März 2026 um 06:47
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Qui se souvient de Baghdad Bob
Remember Baghdad Bob?— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. März 2026 um 04:41
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Une autre «opération spéciale»?
RIP Chuck Norris
To #RejectionIsland, for a cartoon that didn't get used.— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 27. März 2026 um 12:39
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Volume au max...
MAGA radio. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl #Trump #MAGA #liar #PostTruth— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 27. März 2026 um 08:19
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Bombardement de mensonges?
«Mission accomplie»
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 24. März 2026 um 18:40
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Tous les leviers sont bons?
Pay no attention to the grifter behind the curtain #stocktrading— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 25. März 2026 um 19:20
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Et, bien sûr, notre moment préféré à toutes et tous: le Chappatte de la semaine
Non, ça n'a rien à voir avec les Etats-Unis, on sait.
Initiative pour limiter la population suisse à 10 millions - © Chappatte dans Le Temps, Genève 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 24. März 2026 um 21:18
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Des fanatiques religieux? Eh oui, il y en a aussi en occident
Iran isn't the only theocracy anntelnaes.substack.com/p/iran-isnt-...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 26. März 2026 um 19:59
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On ne va pas se mentir, ces temps, on a toutes et tous un peu eu envie de crier: POURQUOI?!
Sunday’s @thetimes.com cartoon— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 22. März 2026 um 01:42
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Vous reprendrez bien un peu de vies humaines sacrifiées?
Qu'est-ce qu'ils vont faire des agents ICE, quand il n'y aura plus de migrants à expulser?
#TSA #trump #ICE #airport #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. März 2026 um 22:06
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En tout cas, bonne chance à tous les voyageurs à destination des Etats-Unis!
We’re here to help. #TSA #ICE— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 24. März 2026 um 02:58
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Prochain arrêt, des élections présidentielles à la sauce ICE?
Next stop, the midterms anntelnaes.substack.com/p/next-stop-...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 24. März 2026 um 21:02
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Allez, vous avez mérité votre petite douceur en images, dans ce monde de brutes.
This is Stan. He is the guardian of the stairs. It's his first day and he's a little nervous. Really hoping you don't try to pass. 12/10 (TT: stanthehotdawg)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. März 2026 um 22:40
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(dsc/dal/dag)