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Trump au bord du gouffre? Votre best of des caricatures

Iran War.

Trump au bord du gouffre? Votre best of des caricatures

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
28.03.2026, 18:5328.03.2026, 22:17

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Alors, vous avez passé une belle semaine?

#trump #news #war #iran #epstein

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 21. März 2026 um 00:04

Pendant ce temps, certains risquent de toucher le fond...

Rolling towards the abyss. Today's cartoon by Marco De Angelis. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #oil #USA #Hormuz

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 23. März 2026 um 06:47

Qui se souvient de Baghdad Bob

Remember Baghdad Bob?

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. März 2026 um 04:41
L’ancien ministre irakien, illustre propagateur de bobards quant à l'état du conflit dans son pays (à l’époque de Saddam Hussein) était également connu en Occident sous le nom de «Comical Ali».

Une autre «opération spéciale»?

Re-re-brand.

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— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 26. März 2026 um 15:40

RIP Chuck Norris

To #RejectionIsland, for a cartoon that didn't get used.

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— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 27. März 2026 um 12:39
Les meilleurs mèmes sur Chuck Norris

Volume au max...

MAGA radio. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl #Trump #MAGA #liar #PostTruth

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— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 27. März 2026 um 08:19

Bombardement de mensonges?



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— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 26. März 2026 um 17:45

«Mission accomplie»

Cartoon

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— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 24. März 2026 um 18:40

Tous les leviers sont bons?

Pay no attention to the grifter behind the curtain #stocktrading

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 25. März 2026 um 19:20

Et, bien sûr, notre moment préféré à toutes et tous: le Chappatte de la semaine

Non, ça n'a rien à voir avec les Etats-Unis, on sait.

Initiative pour limiter la population suisse à 10 millions - © Chappatte dans Le Temps, Genève 👉chappatte.com

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 24. März 2026 um 21:18

Des fanatiques religieux? Eh oui, il y en a aussi en occident

Iran isn't the only theocracy anntelnaes.substack.com/p/iran-isnt-...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 26. März 2026 um 19:59
L'Iran n'est pas la seule théocratie?

On ne va pas se mentir, ces temps, on a toutes et tous un peu eu envie de crier: POURQUOI?!

Sunday’s @thetimes.com cartoon

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— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 22. März 2026 um 01:42

Vous reprendrez bien un peu de vies humaines sacrifiées?



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 26. März 2026 um 20:45
Schickt Donald Trump US-Bodentruppen in den Iran?

Qu'est-ce qu'ils vont faire des agents ICE, quand il n'y aura plus de migrants à expulser?

#TSA #trump #ICE #airport #news

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. März 2026 um 22:06
Des agents de l’ICE «aident» aux contrôles de sécurité aéroportuaires de l’agence américaine des transports (TSA).

En tout cas, bonne chance à tous les voyageurs à destination des Etats-Unis!

We’re here to help. #TSA #ICE

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 24. März 2026 um 02:58
Nous sommes ici pour aider. #TSA #ICE

Prochain arrêt, des élections présidentielles à la sauce ICE?

Next stop, the midterms anntelnaes.substack.com/p/next-stop-...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 24. März 2026 um 21:02
Prochaine étape: les élections de mi-mandat.

Allez, vous avez mérité votre petite douceur en images, dans ce monde de brutes.

This is Stan. He is the guardian of the stairs. It's his first day and he's a little nervous. Really hoping you don't try to pass. 12/10 (TT: stanthehotdawg)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. März 2026 um 22:40

(dsc/dal/dag)

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