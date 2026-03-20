Bruce Lee et Chuck Norris dans La Fureur du dragon (1972). Golden Harvest

Les meilleurs mèmes sur Chuck Norris

«La Suisse est neutre uniquement parce qu'elle ne sait pas encore de quel côté se trouve Chuck Norris». Dès que le nom de la star apparaît sur la Toile, des blagues et mèmes font florès pour rappeler à quel point son aura est indestructible. Petit hommage en éclats de rire.

Plus de «Divertissement»

Voilà une triste nouvelle pour accueillir la saison printanière; le rideau s'est abaissé sur l'acteur de légende Chuck Norris, qui venait de fêter ses 86 ans. Le champion d'arts martiaux, devenu une icône du cinéma d'action, est en effet décédé ce vendredi 20 mars.

Norris avait été hospitalisé d'urgence à Hawaï jeudi, et sa famille a publié un communiqué vendredi annonçant son décès le matin même.

Chuck Norris a taillé sa réputation de fer à travers des rôles cultes, notamment en jouant aux côtés de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, mais également dans The Delta Force, Missing in Action, Good Guys Wear Black (1978), The Octagon (1980), Lone Wolf McQuade (1983), Code of Silence (1985), ou encore Firewalker (1986).

Mais évidemment, c'est son rôle de Walker, Texas Ranger sur le petit écran qui lui a valu ses galons d'or. A tel point que les internautes ont toujours blagué sur son aura de «héros indestructible».



Pour rendre hommage à celui qui nous a donné goût aux arts martiaux (et grâce à qui on s'est essayé deux mois au Karaté), voici les meilleurs mèmes sur Chuck Norris.

La vérité, on la connaît: «Ce n'est pas la mort qui a tué Chuck Norris, mais c'est lui qui l'a vaincue. Tu es immortel!» Vu sur X.

Fact. source: le gorafi

«Chuck Norris est mort il y a dix ans. La mort n'a tout simplement pas eu le courage de le lui annoncer»

«C'est pas la mort qui est venue chercher Chuck Norris c'est Chuck Norris qui est venu chercher la mort»

Hier encore...

«La mort a enfin réussi à obtenir un autographe de Chuck Norris» Vu sur X.

«Chuck Norris ne s'est trompé que lorsqu'il pensait avoir tort»

«Le futur se demande parfois ce que Chuck Norris lui réserve» La trad.

«Quand la police arrête Chuck Norris, ce sont eux qui lui présentent permis et papiers du véhicule» La trad.

«Chuck Norris tue sans armes. C'est un pacifiste»

«La Suisse est neutre uniquement parce qu'elle ne sait pas encore de quel côté se trouve Chuck Norris» Le DFAE.

«Chuck Norris peut parler espagnol en anglais» Si!

«Combien de pompes Chuck Norris peut-il faire? Toutes»

«Chuck Norris s'est libéré du ventre de sa mère d'un coup de pied circulaire. Peu après, il s'est laissé pousser la barbe» Un sage.

«Quand Chuck Norris tombe à l'eau, il ne se mouille pas. C'est l'eau qui se Chuck Norris» Chuck, il est les 4 éléments

«Chuck Norris a tué la mer Morte»

«Chuck Norris connaît le dernier chiffre de Pi» Einstein.

«Chuck Norris est le seul qui puisse vraiment tuer le temps»

«Quand Chuck Norris fait des pompes, il écrase le monde»

«Dieu dit: Que la lumière soit. Chuck Norris dit: "Dites s'il vous plaît"» s'il vous plaît.

«Chuck Norris n’a jamais eu de crise cardiaque, son cœur ne serait pas assez fou pour l’attaquer» La trad.

«Quand Chuck Norris vous rend visite, c’est vous qui êtes l’invité» La trad.

«Quand Chuck Norris se connecte à un site, c’est le site qui accepte ses cookies» Les blagues de geeks sont les meilleures.

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«Chuck Norris a une descente de lit en peau de grizzly dans sa chambre. Il n’est pas mort, il a juste peur de bouger»

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«Chuck Norris a atteint 11 cibles sur 10. Avec neuf balles»

Allez, Chuck, bon vent pour ton dernier grand film. On te fait confiance pour défoncer les portes du paradis. Puisque tu es le Paradis.

La preuve👇 source: la force