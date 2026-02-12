Trump menace l'Iran avec un second porte-avion

Alors que Téhéran affiche une confiance manifeste, les tensions dans le conflit nucléaire avec les Etats-Unis se durcissent.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

Plus de «International»

Une tensions croissantes entre l'Iran et les Etats-Unis avant la reprise des négociations nucléaires. Image: Imago/shutterstock/watson

Le gouvernement iranien s’est célébré mercredi lors de grandes manifestations marquant l'anniversaire de la révolution islamique de 1979. Le leader du régime, Ali Khamenei, a salué les rassemblements comme un signe de résistance contre l'Occident et a exhorté les Iraniens à:

«Décevoir l'ennemi»

Malgré la menace de Donald Trump d'attaques aériennes, Khamenei aborde sereinement la reprise des négociations avec les Etats-Unis: son gouvernement impose de nouvelles conditions pour parvenir à un accord. Les Américains en font de même. Trump envisage d'envoyer un autre porte-avions au Moyen-Orient.

Aucune date n'a encore été fixée pour une nouvelle ronde de négociations après la session inaugurale de vendredi dernier, mais l'Iran s'attend fermement à une nouvelle rencontre dans les prochains jours, probablement à Oman. Le ministère iranien des Affaires étrangères a précisé que d'autres lieux de négociation n’étaient pas envisagés. Le conseiller de Khamenei et chef du Conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, a visité Oman pour préparer cette nouvelle rencontre avec les Américains.

Les deux parties avaient exprimé des avis positifs après le début des discussions la semaine dernière. Le ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur Abbas Araghchi a même évoqué une résolution rapide de la question nucléaire, mais, compte tenu des positions très divergentes, cela semble peu probable.

Trump exige que l'Iran cesse l'enrichissement d'uranium et restitue ses 440 kilogrammes de matériau hautement enrichi pour rendre la construction d'une bombe nucléaire en Iran impossible. En revanche, l'Iran insiste sur le fait qu’il doit pouvoir continuer à enrichir de l'uranium, comme l'a répété Araghchi depuis vendredi.

L'Iran pose des conditions aux Etats-Unis

Mohammad Eslami, le chef de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, a rejeté la demande américaine concernant l'exportation des 440 kilogrammes d'uranium presque utilisables pour des armes. Il a indiqué que cette réserve ne pourrait être diluée à un niveau inférieur que si toutes les sanctions contre l'Iran étaient levées.

L'agence de presse iranienne d'Etat Irna a cité le diplomate Mojtaba Ferdosipour affirmant que Téhéran demandait également une garantie de la part des Etats-Unis pour que les sanctions ne soient pas rétablies une fois levées. Un tel chèque en blanc serait inacceptable pour les Etats-Unis.

Directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique Mohammad Eslami. Keystone

Les divergences existent également concernant les thèmes à aborder lors des prochaines négociations. L'Iran souhaite uniquement discuter du programme nucléaire: le conseiller de Khamenei, Ali Shamkhani, a déclaré que l'arsenal de missiles était:

«Non négociable»

En revanche, le gouvernement de Trump insiste pour discuter aussi des restrictions sur le programme de missiles iranien et de la fin du soutien iranien à des groupes comme le Hezbollah au Liban. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenté de convaincre Trump lors d’une visite à Washington mercredi de maintenir cette extension des négociations. Trump a déclaré au canal israélien Channel 12 que si aucun accord n’était trouvé, les Etats-Unis «feraient quelque chose de très dur». Il a laissé entendre qu'ils renforceraient leur présence militaire au Moyen-Orient en envoyant un autre porte-avions.

Les protestations également sur la table

Selon le vice-président américain JD Vance, Washington souhaite également aborder le traitement de l'opposition par le régime iranien. Le régime iranien avait réprimé une vague de protestations en janvier, tuant plus de 6000 manifestants. Ces derniers jours, le gouvernement a aussi arrêté des figures politiques réformatrices. La répression en Iran a déjà été évoquée lors des négociations et restera à l'agenda, a déclaré Vance lors de sa visite en Arménie.

«Nous soutenons le peuple iranien» Le vice-président JD Vance

Pour le gouvernement iranien, de telles déclarations de responsables américains prouvent que Washington cherche à renverser la République islamique. Khamenei accuse les Etats-Unis et Israël d’avoir fomenté les troubles de janvier. Entre-temps, le régime réprime les politiciens qui auraient soutenu l'insurrection.

Les arrestations des derniers jours visaient la direction du soi-disant Front réformiste, une alliance de partis cherchant des réformes démocratiques au sein du système théocratique. La police a arrêté au moins sept politiciens, dont la présidente du Front réformiste, Asar Mansuri. Selon le New York Times, l'alliance politique travaillait sur une déclaration dans laquelle elle demanderait à Khamenei, âgé de 86 ans, de renoncer à son poste. (adapt. dal)