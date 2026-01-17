Trump défié par le slogan «Make America Go Away»

À Nuuk comme à Copenhague, des milliers de manifestants ont battu le pavé samedi pour protester contre les projets de Donald Trump concernant le Groenland. Ils ont réaffirmé le droit du peuple de l’île arctique à décider de son avenir, défiant les ambitions territoriales du président américain.

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés samedi au Danemark et au Groenland pour dénoncer les ambitions territoriales de Donald Trump, qui continue d'afficher son intention de s'emparer de l'immense territoire autonome danois.

Dans le centre de Nuuk, capitale du Groenland, les milliers de manifestants, en présence de leur premier ministre Jens-Frederik Nielsen, se sont retrouvés sous une pluie fine, arborant des casquettes estampillées «Make America Go Away» («Faites Partir les Etats-Unis», détournement du slogan MAGA) et chantant des chants traditionnels inuits, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Nielsen, juché sur un tas de neige et agitant le drapeau groenlandais, était rejoint par plusieurs membres du gouvernement. Les manifestants, munis de pancartes «Nous forgeons notre avenir» («We Shape our Future») et de nombreux drapeaux, défileront jusqu'au consulat américain.

Au Danemark, plus tôt dans la journée, ils étaient aussi nombreux à converger: une marée humaine rouge et blanche, aux couleurs de ces drapeaux, s'était formée à Copenhague sur la place de l'hôtel de ville, avant de se rendre devant l'ambassade américaine, scandant le nom du Groenland en groenlandais: «Kalaallit Nunaat!», ont constaté des journalistes de l'AFP.

«On ne peut pas être intimidé par un Etat»

«C'est important pour moi d'y participer, car il s'agit fondamentalement du droit du peuple groenlandais à l'autodétermination. On ne peut pas être intimidé par un Etat, par un allié. C'est une question de droit international», a expliqué à l'AFP Kirsten Hjoernholm, 52 ans, employée de l'ONG Action Aid Danemark, venue manifester à Copenhague samedi, où une forte présence policière a été déployée.

Plusieurs représentants politiques danois, dont la maire de Copenhague et une ministre, ont également défilé aux côtés des manifestants.

Devant l'ambassade américaine, des organisateurs se sont succédés sur une scène improvisée, chantant et scandant des slogans: «Le Groenland n'est pas à vendre», tout en disant espérer que la représentation des Etats-Unis voyait cette forte mobilisation.

D'autres manifestations ont eu lieu en parallèle dans le pays, à Aarhus (centre), Aalborg (nord) et Odense (sud).

Depuis son retour au pouvoir, il y a un an, Donald Trump évoque régulièrement la prise de contrôle de l'immense île arctique rattachée au Danemark, stratégique, mais peu peuplée. Il a assuré qu'il s'en emparerait «d'une manière ou d'une autre», pour contrer selon lui les avancées russes et chinoises en Arctique.

Délégation américaine au Danemark

Vendredi soir, son proche conseiller Stephen Miller a réaffirmé les vues américaines sur ce territoire. Il a déclaré sur Fox News:

«Le Groenland est grand comme un quart des Etats-Unis. Le Danemark, sans lui manquer de respect, est un petit pays avec une petite économie et une petite armée. Il ne peut pas défendre le Groenland»

A Copenhague, une délégation bipartisane du Congrès américain a au contraire affiché leur soutien, au dernier jour d'une visite durant laquelle ils ont rencontré la première ministre danoise, le chef du gouvernement groenlandais, des chefs d'entreprises et des représentants au Parlement danois.

Le sénateur démocrate Chris Coons, à la tête de la délégation, a salué samedi devant la presse «225 années» d'alliance avec le Royaume du Danemark. Il a assuré qu'il n'existait «pas de menaces immédiates pesant sur le Groenland». Il ajoute:

«Mais nous partageons de réelles préoccupations concernant la sécurité dans l'Arctique à l'avenir, à mesure que le climat change, que la banquise recule et que les routes maritimes évoluent»

Les protestations samedi interviennent trois jours après une réunion à Washington à l'occasion de laquelle les autorités danoises ont constaté l'impossibilité de s'entendre dans l'immédiat avec les dirigeants américains sur l'avenir du territoire autonome.

Trump menace ses alliés

Alors que plusieurs dirigeants européens ont affiché leur soutien au Danemark, membre fondateur de l'Otan, le président américain a menacé vendredi de droits de douane les pays qui ne soutiendraient pas son plan visant à acquérir le Groenland.

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande, la Slovénie et le Royaume-Uni, ont envoyé du personnel militaire pour une mission de reconnaissance qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance» organisé avec des alliés de l'Otan.

Selon le dernier sondage publié en janvier 2025, 85% des Groenlandais sont opposés à leur rattachement aux États-Unis. Seuls 6% y sont favorables. (tib/ats)