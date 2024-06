Donald Trump est photogénique: la preuve en 78 photos

Pour cet article, on a tenté de mettre la main sur une photo du personnage en maillot de bain dans les profondeurs du web... Nous avons, hélas, lamentablement échoué. Il paraît qu'il déteste se baigner. En attendant, attention les yeux, c'est parti pour votre dose de bling, blondeur et étoiles rouge-blanc-bleu journalière!

Un Oscar d'honneur pour les producteurs de James Bond

Les producteurs des films de James Bond recevront un Oscar d'honneur en novembre prochain, en récompense pour leur carrière dédiée aux aventures de l'espion 007... dont la prochaine incarnation se fait toujours attendre.

Les demi-frère et soeur Michael G. Wilson et Barbara Broccoli sont aux manettes de cette saga d'espionnage depuis GoldenEye, film sorti en 1995 après que le père de Barbara Broccoli, Albert, leur a passé la main. Ils ont supervisé plusieurs des plus grands films de la franchise, notamment Skyfall, qui a rapporté un milliard de dollars en 2012 et dans lequel Daniel Craig incarne un Bond suave.