faible pluie11°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump juge que ce serait «une insulte» s'il n'avait pas le Nobel

President Donald Trump walks off after speaking to a gathering of top U.S. military commanders at Marine Corps Base Quantico, Tuesday, Sept. 30, 2025, in Quantico, Va. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Tru ...
Le président quitte la scène après avoir prononcé un discours devant des hauts responsables militaires américains à la base des Marines de Quantico, en Virginie.Keystone

Trump juge que ce serait «une insulte» s'il n'avait pas le Nobel

Donald Trump a jugé mardi que ce serait «une insulte» contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix, dans un discours devant les généraux et amiraux américains convoqués à Quantico (Virginie), près de Washington.
30.09.2025, 21:5330.09.2025, 21:53

«Ils le donneront à un gars qui n'a rien fait du tout», a dit le président américain, qui se vante d'avoir mis fin à de multiples conflits, en ajoutant devant ce rassemblement très inhabituel de hauts gradés:

«Ce serait une grande insulte à notre pays»

Donald Trump répète très souvent que nul ne mérite plus que lui d'être distingué par le comité Nobel. Il se vante en particulier d'avoir mis fin à sept guerres depuis son retour au pouvoir, même si son intervention a été minimale, voire inexistante dans certains conflits qu'il évoque.

En litige avec Trump, YouTube lui verse des millions

Mardi, il a indiqué que la liste pourrait passer de sept à huit, voire davantage, si le plan de paix qu'il vient de proposer pour Gaza était mis en oeuvre.

Si le conflit dans le territoire palestinien prend fin «cela fait plus de huit guerres» arrêtées, a-t-il assuré, en expliquant: «Je m'en compterai deux ou trois de plus pour celle-là».

Chances quasi nulles

Les chances du président américain de recevoir cette année le prix Nobel de la paix sont jugées quasiment nulles par les observateurs.

«C'est totalement impensable» car le président américain «est à bien des égards à l'opposé des idéaux que représente le prix Nobel», assène Oeivind Stenersen, un historien spécialiste du sujet interrogé par l'AFP.

Pour stopper les migrants, Trump a une idée «ridicule»

Il souligne que le Prix défend la coopération internationale au travers d'organisations telles que l'ONU, que Donald Trump a violemment attaquée la semaine dernière devant l'Assemblée générale des Nations unies.

Cela n'a pas empêché un certain nombre de gouvernements d'annoncer publiquement qu'ils nominaient le président américain, que l'on sait sensible à de telles initiatives flatteuses. C'est le cas pour le Cambodge, Israël ou encore le Pakistan.

Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes peuvent proposer un nom au comité Nobel: parlementaires et ministres, certains professeurs d'université, membres du comité eux-mêmes, anciens lauréats...

La nomination devait être déposée avant le 31 janvier pour le Prix 2025, qui sera annoncé le 10 octobre.

La liste exhaustive des candidats au prix Nobel de la paix est confidentielle – sauf annonces individuelles de la part de leurs parrains ou marraines – mais leur nombre est rendu public. En 2025, ils sont 338, dont 244 individus et 94 organisations. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles

La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Danemark: niveau de sécurité relevé ++ Moscou garde en prison un cycliste français
Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde.
L’article