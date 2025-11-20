Zohran Mamdani a largement utilisé Donald Trump comme épouvantail tout au long de sa campagne. Keystone

Trump va rencontrer Zohran Mamdani dans le bureau ovale

Le nouveau maire de New York, le socialiste Zohran Mamdani, va rencontrer le président américain dans le bureau ovale, ce vendredi 21 novembre.

Plus de «International»

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait rencontrer le maire socialiste élu de New York, Zohran Mamdani, vendredi, lors d'une visite organisée dans le Bureau ovale, dans un message sur sa plateforme Truth Social.

Issu de l'aile gauche du Parti démocrate et opposant farouche au président républicain, le futur maire de la plus grande ville des Etats-Unis s'était dit prêt, dès son élection début novembre, à dialoguer avec Donald Trump sur «le coût de la vie», au coeur des préoccupations des Américains.

«Le maire communiste de New York, Zohran 'Kwame' Mamdani, a demandé à ce que l'on se rencontre. Nous avons décidé que cette rencontre aura lieu dans le Bureau ovale, vendredi 21 novembre», a écrit le président américain.

Kwame est le deuxième prénom de Zohran Mamdani, un hommage à la grande figure de la lutte pour l'indépendance au Ghana, Kwame Nkrumah.

«Communisme» vs «fascisme»

«Comme il est d'usage pour une nouvelle administration municipale, le maire élu prévoit de rencontrer le président à Washington afin d'aborder la sécurité publique, la sécurité économique et le programme pour l'accessibilité financière», a confirmé Dora Perek, porte-parole de M. Mamdani.

Se posant en figure de la résistance face au président, Zohran Mamdani a largement utilisé Donald Trump comme épouvantail tout au long de sa campagne, l'accusant de «fascisme».

Donald Trump fait de même de son côté, disant aux Américains qu'ils étaient désormais face à un «choix entre le communisme et le bon sens».

Le président avait même menacé de réduire le financement fédéral alloué à la ville de New York si M. Mamdani était élu. (ats)