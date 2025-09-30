ciel couvert14°
DE | FR
burger
International
Youtube

En litige avec Trump, YouTube lui verse des millions

YouTube va verser 22 millions pour solder un contentieux avec Trump.
YouTube va verser 22 millions s'éviter un procès avec Trump.imago

En litige avec Trump, YouTube lui verse des millions

La plateforme va payer 22 millions pour solder un contentieux avec le président américain et s'éviter un procès en lien avec l'assaut du Capitole en janvier en 2021.
30.09.2025, 12:5830.09.2025, 12:58

YouTube va verser 22 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites entamées par le président américain Donald Trump après la suspension de son compte par la filiale de Google, consécutive à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, selon un document publié lundi.

Le site de vidéos en ligne est la dernière plateforme à s'entendre avec le milliardaire républicain pour solder un contentieux entamé en juillet 2021, après Meta et X (ex-Twitter). Les avocats du chef de l'Etat ont indiqué que la somme serait reversée à un trust qui a notamment pour mission de financer la construction d'une gigantesque salle de bal à la Maison-Blanche.

Trump répartit TikTok entre ses riches soutiens

Le 12 janvier 2021, YouTube avait suspendu le compte de Donald Trump au motif que l'ancien promoteur immobilier avait enfreint le règlement de la plateforme en appelant à contester physiquement le résultat du scrutin présidentiel de 2020.

Le 6 janvier, des centaines de manifestants avaient pris d'assaut le Capitole pour protester contre l'homologation de la victoire à la présidentielle de Joe Biden, un événement qui avait choqué les Etats-Unis et le monde et provoqué la mort de cinq personnes. YouTube n'avait rétabli le compte de Donald Trump qu'en mars 2023.

Arguments insuffisants

Egalement accusés par Donald Trump d'avoir injustement fermé son compte, Meta (Facebook) avait consenti à la fin janvier 2025 à s'acquitter de 21 millions de dollars pour éviter un procès, imité, quelques semaines plus tard, par un autre réseau social, X, à hauteur de 10 millions.

La filiale de Google, qui appartient lui-même au groupe Alphabet, n'a reconnu aucun tort et ne s'est pas engagée à une action corrective. Elle s'évite ainsi un procès, dont la date n'avait pas encore été fixée.

Les enfants Trump ont touché le jackpot en un an

De nombreux juristes ont estimé, depuis l'assignation, que les arguments juridiques de Donald Trump étaient insuffisants pour envisager une décision favorable devant un tribunal. YouTube, Meta ou X étant des entreprises privées, disaient-ils, rien ne les empêche de réguler le contenu qui est publié ou non sur leurs plateformes, ce principe primant sur celui d'une possible atteinte à la liberté d'expression.

Outre Meta et X, la transaction avec YouTube intervient après des accords amiables entre le président américain et plusieurs groupes de médias poursuivis par Donald Trump. Dans le cadre du compromis de lundi, qui doit encore être validé par une juge fédérale d'Oakland en Californie, YouTube va également payer 2,5 millions de dollars à d'autres titulaires de comptes également suspendus après les événements du 6 janvier. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Ce youtubeur américain n'est pas près d'oublier la Norvège
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
L'Europe doit en faire plus pour sauver sa nature
L'état de l'environnement en Europe, pourtant bon élève dans la lutte contre le changement climatique, «n'est pas bon», indique un rapport. Les autorités doivent «renforcer la mise en oeuvre des politiques et des mesures à long terme favorisant la durabilité».
Bon élève dans la lutte contre le changement climatique, l'Europe doit faire plus pour sauver sa nature et augmenter sa résilience face aux effets du réchauffement, selon le rapport sur l'état de l'environnement en Europe, présenté lundi par l'Agence européenne de l'environnement (AEE).
L’article