On a vandalisé un terrain de golf de Trump

Le bloc anti-Occident montre ses muscles

La Chine, l'Iran et la Russie ont lancé lundi une manœuvre navale commune. Le dernier épisode d'une collaboration de plus en plus étroite.

L'audition au Sénat américain a duré plus de cinq heures. Il faut dire que le titre de la réunion du mois dernier était très prometteur: An Axis of Autocracy? La Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord forment-ils un bloc de régimes autoritaires? Alors que les hôtes du débat laissaient cette question en suspend, pour les spécialistes, la réponse ne faisait plus l'ombre d'un doute.