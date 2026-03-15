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Ca chauffe pour les Etats-Unis: best of des caricatures de la semaine

caricature etats-unis

Ca chauffe pour les Etats-Unis: votre best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
15.03.2026, 19:0915.03.2026, 19:09

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Vous avez passé une belle semaine?

Exit strategy. Today’s cartoon by Marian Kamensky. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #Trump #ExitStrategy

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13 mars 2026 à 06:50

What Goes Around... Comes Around, comme fredonnait déjà Justin Timberlake en 2006

Today's Cartoon- You voted for this

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— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 12 mars 2026 à 22:57

Bah oui, la guerre, c'est pas gratuit

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 11 mars 2026 à 23:11

L'essence du problème

3/13/2026- Gas www.timesfreepress.com/news/2026/ma...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 12 mars 2026 à 23:17
La fermeture d'Ormuz peut conduire à «la pire crise de tous les temps»

«Avec un peu de chance, en novembre, ce sera trop cher de conduire jusqu'aux bureaux de vote»



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 12 mars 2026 à 22:36

Et, pendant ce temps, Trump fait ce qu'il fait de mieux

SO much fun working on this one!

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 12 mars 2026 à 20:23

Sun Tzu, l'auteur du fameux L'Art de la guerre, est en train de se retourner dans sa tombe?

Art of Confusion. 🤷‍♂️

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 13 mars 2026 à 14:49
«Si tu ne sais pas ce que tu fais, ton ennemi non plus»?

J'ai 99 problèmes et la vérité n'en est pas un?

War on Truth…

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— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 11 mars 2026 à 00:12

L'arme préférée de Netanyahou

Weapon of Choice… #Iran

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— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 12 mars 2026 à 17:17

Qui est ton Oncle?

Who's Your Uncle? #UncleSam #UncleBibi #BibiNetanyahu #Israel #Iran #USArmy

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— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 10 mars 2026 à 23:55

Merci Bibi!

Mike Luckovich @mluckovichajc on #Trump #iran #IranWar‌ #Putin #Netanyahu – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10 mars 2026 à 21:51
En direct
Netanyahu raille les fake news ++ Des stocks de pétrole débloqués

Les services secrets iraniens et russes parés pour de nouvelles aventures?

Russian Intelligence Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11 mars 2026 à 22:40

On a pas oublié votre Chappatte de la semaine, quand même

Trump sees the end of the war - or not - © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉chappatte.com

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 11 mars 2026 à 13:50

Les bronzés font la guerre

All inclusive! #War #excursion

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 11 mars 2026 à 11:11

Eh oui, on l'a déjà presque oublié, Epstein?

Exit Strategy Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11 mars 2026 à 19:34

Allez, on a toutes et tous mérité une petite friandise, après de telles péripéties mondiales

I love this cat 😍

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— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@faredalmahlool.bsky.social) 14 mars 2026 à 16:02

(dsc/dag)

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