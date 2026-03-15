Ca chauffe pour les Etats-Unis: votre best of des caricatures de la semaine
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!
Vous avez passé une belle semaine?
Exit strategy. Today’s cartoon by Marian Kamensky. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #Trump #ExitStrategy— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13 mars 2026 à 06:50
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What Goes Around... Comes Around, comme fredonnait déjà Justin Timberlake en 2006
Today's Cartoon- You voted for this— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 12 mars 2026 à 22:57
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Bah oui, la guerre, c'est pas gratuit
L'essence du problème
3/13/2026- Gas www.timesfreepress.com/news/2026/ma...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 12 mars 2026 à 23:17
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«Avec un peu de chance, en novembre, ce sera trop cher de conduire jusqu'aux bureaux de vote»
Et, pendant ce temps, Trump fait ce qu'il fait de mieux
SO much fun working on this one!— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 12 mars 2026 à 20:23
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Sun Tzu, l'auteur du fameux L'Art de la guerre, est en train de se retourner dans sa tombe?
Art of Confusion. 🤷♂️— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 13 mars 2026 à 14:49
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J'ai 99 problèmes et la vérité n'en est pas un?
L'arme préférée de Netanyahou
Qui est ton Oncle?
Who's Your Uncle? #UncleSam #UncleBibi #BibiNetanyahu #Israel #Iran #USArmy— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 10 mars 2026 à 23:55
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Merci Bibi!
Mike Luckovich @mluckovichajc on #Trump #iran #IranWar #Putin #Netanyahu – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10 mars 2026 à 21:51
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Les services secrets iraniens et russes parés pour de nouvelles aventures?
Russian Intelligence Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11 mars 2026 à 22:40
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On a pas oublié votre Chappatte de la semaine, quand même
Trump sees the end of the war - or not - © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 11 mars 2026 à 13:50
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Les bronzés font la guerre
All inclusive! #War #excursion— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 11 mars 2026 à 11:11
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Eh oui, on l'a déjà presque oublié, Epstein?
Exit Strategy Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11 mars 2026 à 19:34
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Allez, on a toutes et tous mérité une petite friandise, après de telles péripéties mondiales
I love this cat 😍— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@faredalmahlool.bsky.social) 14 mars 2026 à 16:02
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(dsc/dag)