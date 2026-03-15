Ca chauffe pour les Etats-Unis: votre best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Vous avez passé une belle semaine?

What Goes Around... Comes Around, comme fredonnait déjà Justin Timberlake en 2006

Bah oui, la guerre, c'est pas gratuit

L'essence du problème

«Avec un peu de chance, en novembre, ce sera trop cher de conduire jusqu'aux bureaux de vote»

Et, pendant ce temps, Trump fait ce qu'il fait de mieux

Sun Tzu, l'auteur du fameux L'Art de la guerre , est en train de se retourner dans sa tombe?

«Si tu ne sais pas ce que tu fais, ton ennemi non plus»?

J'ai 99 problèmes et la vérité n'en est pas un?

L'arme préférée de Netanyahou

Qui est ton Oncle?

Merci Bibi!

Les services secrets iraniens et russes parés pour de nouvelles aventures?

On a pas oublié votre Chappatte de la semaine, quand même

Les bronzés font la guerre

Eh oui, on l'a déjà presque oublié, Epstein?

Allez, on a toutes et tous mérité une petite friandise , après de telles péripéties mondiales

(dsc/dag)