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JD Vance se rendra au Pakistan pour négocier avec l'Iran

JD Vance se rendra au Pakistan pour négocier avec l'Iran

Vice President JD Vance speaks during a news conference after meeting with representatives from Pakistan and Iran, Sunday, April 12, 2026, in Islamabad. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)
Le vice-président américain JD Vance va se rendre au Pakistan pour aller négocier avec les dirigeants iraniens.Image: AP POOL
Le vice-président américain JD Vance se rendra au Pakistan pour négocier avec l'Iran, alors que Donald Trump avait initialement annoncé l'inverse.
19.04.2026, 17:1219.04.2026, 17:12

Donald Trump a finalement annoncé dimanche qu'une délégation américaine conduite par son vice-président JD Vance serait au Pakistan lundi pour relancer les négociations avec l'Iran. Le président américain a menacé de détruire les infrastructures de ce pays en cas d'échec des pourparlers.

La délégation sera encore conduite par JD Vance, de nouveau flanqué des deux émissaires habituels du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, a affirmé un responsable de la Maison Blanche, revenant sur une déclaration de Donald Trump à ABC selon laquelle le vice-président ne serait pas du voyage pour «raisons de sécurité».

La fermeture du détroit d'Ormuz «est la seule carte qu'ils ont, mais ils sont en train de la perdre et ils le savent», a déclaré dimanche le ministre américain de l'Energie Chris Wright, au sujet des dirigeants iraniens. En référence au blocus des ports iraniens imposé par les Etats-Unis depuis le 13 avril, il a ajouté sur CNN:

«Ils ne vont plus pouvoir vendre leur production à l'étranger via le détroit d'Ormuz et les sanctions financières et bancaires leur font mal»

(btr/ats)

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source: hulton archive / heritage images
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