Donald Trump

Etats-Unis: de nouvelles restrictions d'entrée pour plusieurs pays

epa12595119 US President Donald Trump signs an executive order designating fentanyl as a weapon of mass destruction in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 15 December 2025. Trum ...
Une nouvelle griffe de Donald Trump.Keystone

Etats-Unis: voici les pays touchés par les restrictions d'entrée

L’administration Trump a instauré de nouvelles interdictions d’entrée visant plusieurs pays à travers le monde. La liste s’allonge et inclut désormais la Palestine.
16.12.2025, 22:5716.12.2025, 22:57

Le président américain Donald Trump a étendu mardi les interdictions d'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept autres pays, dont la Syrie, ainsi qu'aux Palestiniens, a annoncé la Maison-Blanche.

Le président Trump «vient de signer une proclamation restreignant et limitant davantage l'entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des Etats-Unis», a-t-elle indiqué dans l'un de ses comptes sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux pays concernés par cette mesure sont:

  • le Burkina Faso;
  • le Niger;
  • le Mali;
  • le Soudan du Sud;
  • la Syrie.

Deux autres pays, le Laos et la Sierra Leone, se voient passer de restrictions partielles à totales, selon la proclamation du président Trump.

Les Palestiniens disposant de documents de voyage émis par l'Autorité palestinienne sont également visés.

L'administration Trump avait déjà imposé des restrictions totales visant une douzaine de pays. S'agissant de la Syrie, la mesure intervient quelques jours après une attaque meurtrière contre des soldats américains dans le centre du pays. (sda/ats/afp/svp)

