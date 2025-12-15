On en sait plus sur le meurtre présumé du réalisateur Rob Reiner
Choc à Hollywood. Le réalisateur Rob Reiner, derrière Quand Harry rencontre Sally, Spinal Tap ou encore Princess Bride, a été retrouvé mort dans son domicile de Los Angeles. Sa femme, Michele Singer, a aussi été retrouvée sans vie à ses côtés dans leur maison de Brentwood, un quartier de Los Angeles.
Rob Reiner était âgé de 78 ans et a réalisé 23 longs-métrages. Il a aussi joué la comédie dans plusieurs films, dont le Loup de Wall Street ou récemment dans la série The Bear. Michele Singer était elle, âgée de 68 ans.
Un double meurtre par arme blanche
Le couple s'est marié en 1989 et compte trois enfants: Jake, Nick et Romy. C'est cette dernière qui a fait la macabre découverte. Agée de 28 ans, elle habitait en face de la maison de ses parents et est tombé sur leurs corps en venant les visiter. Elle a appelé les pompiers, qui ont confirmé les décès.
La police de Los Angeles a indiqué que l'enquête se dirigeait vers «un homicide apparent». Des blessures par arme blanche sont évoquées. Le couple aurait eu «la gorge tranchée après une dispute avec un proche», assure le Daily mail. Par ailleurs, la maison n'aurait pas été forcée.
Leur fils, Nick Reiner, 32 ans, a été arrêté par la police, placé en garde à vue puis mis en détention provisoire. On ignore pour l'heure s'il est soupçonné du meurtre de ses parents ou lié à celui-ci. La caution se monte à quatre millions de dollars.
Selon le tabloïd britannique, Nick Reiner souffrait de graves problèmes d'addiction. Sans-abri durant de longs mois dans plusieurs Etats américains, il aurait suivi pas loin d'une douzaine de cures de désintoxication. Il aurait récemment subi une rechute.
Romy semblait, quant à elle, très proche de son père. Sur Instagram, plusieurs vidéos les montrent dans des conversations enjouées. D'autres photos témoignent de son attachement pour lui. Elle disait en juin 2021:
Un mobile politique?
Si le meurtre devait être avéré, la raison est-elle familiale, ou bien serait-elle politique? C'est l'avis de Donald Trump, qui a affirmé lundi que la mort de Rob Reiner était le résultat de l'anti-trumpisme «enragé» du célèbre réalisateur. Celui-ci était en effet connu pour ses positions très progressistes dans une Californie déjà particulièrement pro-démocrate.
La mort de Rob Reiner «serait due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres» avec sa «névrose anti-Trump», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump», a encore écrit le président américain. Le message se conclut toutefois par:
(acu avec ats)