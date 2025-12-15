Le réalisateur Rob Reiner et son fils Nick, en 2016. Getty Images North America

On en sait plus sur le meurtre présumé du réalisateur Rob Reiner

Le réalisateur américain Rob Reiner et son épouse Michele Singer ont été retrouvés morts dimanche en Californie. Un meurtre est soupçonné et leur fils a été mis en détention provisoire. Les faits sont glaçants.

Choc à Hollywood. Le réalisateur Rob Reiner, derrière Quand Harry rencontre Sally, Spinal Tap ou encore Princess Bride, a été retrouvé mort dans son domicile de Los Angeles. Sa femme, Michele Singer, a aussi été retrouvée sans vie à ses côtés dans leur maison de Brentwood, un quartier de Los Angeles.

Une policière tend une banderole autour de la maison du couple. Keystone

Rob Reiner était âgé de 78 ans et a réalisé 23 longs-métrages. Il a aussi joué la comédie dans plusieurs films, dont le Loup de Wall Street ou récemment dans la série The Bear. Michele Singer était elle, âgée de 68 ans.

Les premières infos: Rob Reiner et son épouse auraient été poignardés

Un double meurtre par arme blanche

Le couple s'est marié en 1989 et compte trois enfants: Jake, Nick et Romy. C'est cette dernière qui a fait la macabre découverte. Agée de 28 ans, elle habitait en face de la maison de ses parents et est tombé sur leurs corps en venant les visiter. Elle a appelé les pompiers, qui ont confirmé les décès.

Michele Singer, Rob Reiner, puis Jake, Romy et Nick Reiner, en 2014. Keystone

La police de Los Angeles a indiqué que l'enquête se dirigeait vers «un homicide apparent». Des blessures par arme blanche sont évoquées. Le couple aurait eu «la gorge tranchée après une dispute avec un proche», assure le Daily mail. Par ailleurs, la maison n'aurait pas été forcée.

Leur fils, Nick Reiner, 32 ans, a été arrêté par la police, placé en garde à vue puis mis en détention provisoire. On ignore pour l'heure s'il est soupçonné du meurtre de ses parents ou lié à celui-ci. La caution se monte à quatre millions de dollars.

En septembre 2025: Rob Reiner, Michele Singer, Romy et Nick Reiner. Image: Variety

Selon le tabloïd britannique, Nick Reiner souffrait de graves problèmes d'addiction. Sans-abri durant de longs mois dans plusieurs Etats américains, il aurait suivi pas loin d'une douzaine de cures de désintoxication. Il aurait récemment subi une rechute.

Romy semblait, quant à elle, très proche de son père. Sur Instagram, plusieurs vidéos les montrent dans des conversations enjouées. D'autres photos témoignent de son attachement pour lui. Elle disait en juin 2021:

«Joyeuse fête des pères à l'homme à qui je pourrais tout demander, et aussi à celui avec lequel je peux m'asseoir en silence en étant parfaitement heureuse» Romy Reiner

Un mobile politique?

Si le meurtre devait être avéré, la raison est-elle familiale, ou bien serait-elle politique? C'est l'avis de Donald Trump, qui a affirmé lundi que la mort de Rob Reiner était le résultat de l'anti-trumpisme «enragé» du célèbre réalisateur. Celui-ci était en effet connu pour ses positions très progressistes dans une Californie déjà particulièrement pro-démocrate.

La mort de Rob Reiner «serait due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres» avec sa «névrose anti-Trump», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump», a encore écrit le président américain. Le message se conclut toutefois par:

«Que Rob et Michele reposent en paix» Donald Trump

(acu avec ats)