Des coups de feu ont été tirés près de Donald Trump à Palm Beach

Incident à Palm Beach: «Les coups de feu visaient Donald Trump»

Alors qu'il jouait tranquillement au golf, des coups de feu ont retenti «à proximité» du candidat républicain. Selon Donald Trump Jr., sur X, «un AK-47 a été trouvé dans des buissons». La police annonce avoir interpellé un suspect.

Selon un communiqué du patron de la campagne de Donald Trump, le candidat républicain serait «en sécurité après des coups de feu à proximité».

«Nous ne donnerons aucun autre détail pour le moment» Le porte-parole de la campagne de Trump, Steven Cheun

Selon CNN, «l'ancien président jouait au golf au Trump International Golf Club de West Palm Beach. Le parcours a été immédiatement fermé, selon une source proche du dossier». Sur la plateforme X, le chef de la communication du Secret Service a annoncé que l'enquête est en cours.

«En collaboration avec le bureau du shérif du comté de Palm Beach, nous enquêtons sur un incident de protection impliquant l'ancien président Donald Trump qui s'est produit peu avant 14 heures» Anthony Guglielmi, chef de la communication du Secret Service

Même si le communiqué officiel ne dit pas (encore) grand-chose, les réactions ne se font pas attendre. L'un des fils de Trump, Don Jr., s'est rué sur la plateforme X, gorgé de colère, pour crier: «Et voilà, encore une fois les amis!», faisant référence à la tentative d'attentat dont son père à réchappé en juillet dernier.

«Un AK-47 a été découvert dans les buissons, selon les forces de l'ordre locales. L'équipe de campagne de Trump a publié un communiqué confirmant que l'ancien président Trump est sain et sauf» Donald Trump Jr., sur X

On ne sait pas encore clairement ce qu'il s'est passé et si les tirs ont retenti dans le domaine de Donald Trump à West Palm Beach ou juste devant. Selon le NY Post, qui cite les autorités locales, le tireur aurait été arrêté plus tard dans l'après-midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, toujours selon NY Post, l'agent du Secret Service, présent sur place, a tiré un coup de feu.

Réaction rapide de la Maison-Blanche

De son côté, l'entourage de Joe Biden a officiellement réagi peu après les faits:

«Le président et le vice-président ont été informés de l'incident de sécurité sur le terrain de golf de Donald Trump, où l'ancien président jouait. Ils sont soulagés de savoir qu'il est en sécurité. Ils seront régulièrement mis à jour par leur équipe» La Maison-Blanche

Selon CNN, enfin, qui est en live sur son antenne depuis les faits, les autorités pensent que «les coups de feu tirés au Trump International Golf Club étaient destinés à l'ancien président Donald Trump, selon des sources proches du dossier».

* développement suit

(fv)