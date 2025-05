Donald et Melania Trump vivent un enfer en Slovénie

Et... devinez quoi? Oui, elle a également été cramée par des petits malins, en janvier 2020, soit six mois après l’incendie de celle de Melania.

Car Donald Trump avait, lui aussi, eu droit à une statue à son effigie, en Slovénie, quelques semaines avant celle de son épouse. Beaucoup plus massive (et reconnaissable), elle mesurait huit mètres de haut et avait été réalisée par l’artiste Tomaz Schlegl, pour dénoncer le «populisme» du président américain.

Si les auteurs n’ont jamais été retrouvés, la naissance de l’œuvre originale avait fait tout un tintamarre, en Slovénie, mais également dans le reste du monde et dans le clan MAGA, traitée de «honte» et comparée à une «mauvaise Schtroumpfette».

Le futur hôtel du gendre de Trump a un problème

Le projet d'hôtel de luxe de 500 millions de dollars de la famille Trump en Serbie, qui devait être construit sur un site protégé, s'est heurté à une «complication embarrassante».

C'est l'un des grands projets de Jared Kushner, le gendre du président américain et ancien conseiller à la Maison-Blanche, reconverti depuis lors dans la finance et le capital-investissements. Un gigantesque complexe résidentiel et commercial à Belgrade, comprenant, qui plus est, le tout premier hôtel Trump d'Europe.